Ha unja már a sakkot, próbálja ki multiverzumos, időutazós változatban

A sakkot vélhetően senkinek nem kell bemutatni, évezredes múltra tekint vissza, de annak ellenére, hogy rendkívül behatóan ismerjük, még a mai számítógépekkel sem lehetséges megállapítani az elméletben létező optimális stratégiát a játékhoz. Ennek fényében belegondolni is riasztó abba, hogy mi történik, ha ebbe a rendkívül komplex egyenletbe bevezetjük a párhuzamos idősíkok és az időutazás fogalmát. Ez nem tartotta vissza a fejlesztő Conor Petersent attól, hogy megalkossa az 5D Chess With Multiverse Timetravel nevű játékot, amiben pontosan ez történt – írja a PC Gamer.

A koncepció a fenti videóban van kibontva, de nem hibáztatom, elveszíti a fonalat közben és fogalma sincs róla, hogy mégis mi a franc történik. Én nagyjából úgy éreztem magam a nézése közben, mint amikor a World of Warcraft: Warlords of Draenor időutazását próbáltam megérteni. Bár ez még annál is sokkal bonyolultabbnak, és egyben rémisztőbbnek tűnik, az ugyanis, hogy a múltban is elveszíthetem a jelenben már majdnem megnyert játékot, olyan szorongással tölt el, aminek a létezéséről eddig nem is tudtam.

Ha ez alapján még mindig nem érti, mi történik, alább olvasható a jelenleg legnépszerűbb értékelés a Steamen, itt egy valódi, megtörtént szituáció világít rá jobban arra, hogy mi a játék lényege:

Online játszottam egy emberi ellenfél ellen, aki egy ponton a rendelkezésre álló tíz idősík egyikéről visszaküldte a vezérét az időben, amivel a múltbéli királyaim közül ötnek is sakkot adott. Én még korábbra küldtem vissza az egyik bábumat, hogy megakasszam az offenzívát, amire válaszul ő visszaküldte az egyik vezérét a játék legelejére, hogy még ezt a pontot megelőzően megverjen. Igen ám, de a második legszétágazóbb idővonalon sikerült az egyik futómat úgy mozgatnom, hogy leüssem a vezért az alternatív jelenben, így mire visszajutottunk erre a pontra, megmentettem a játékot (és aztán végül nyertem, miután mattot adtam a királyának öt körrel ezelőtt).

Még mindig nem érti? Tulajdonképpen én sem, de ha felkeltette az érdeklődését a dolog, látogasson el a játék steames oldalára, vegye meg 8 euróért, és tekerjen csomót az agytekervényeire saját maga. Szerencsére vannak különféle útmutatók a játékhoz, úgyhogy az sincs kizárva, hogy végül megérti.