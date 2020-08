Kitört a nagy Fortnite-lázadás

Augusztus 13-án eljött a vég kezdete: az Epic Games bejelentette, hogy nagyot zuhannak a Fortnite-ban használható V-buck árak (ez a játék virtuális valutája, amit igazi pénzért lehet beszerezni, vagy a játékban aratott győzelmekkel). Ez önmagában jó hír a játékosok számára, de egy olyan lavinát indított el, aminek beláthatatlan következményei lehetnek.

Nem csupán arról volt szó, hogy pécén és konzolokon olcsóbb lesz a játékpénz a világ legnépszerűbb online játékához. A telefonos verziók boltja is frissült, és megjelent egy új opció: lehet V-bucksot venni az App Store-on keresztül, ahogy eddig, illetve lehet közvetlenül a fejlesztő Epictől is vásárolni, méghozzá jelentősen olcsóbban.

Ez a trükk indította be a folyamatot, amivel az Epic, a Google és az Apple játékosok millióit taszította bizonytalanságba.

Az események felpörögtek:

Az Epic bevezeti az új fizetési módot. Az Apple kirúgja a Fortnite-ot az App Store-ból. Az Epic kifigurázza az Apple legendás "1984" reklámját. Az Epic polgári trösztellenes pert indít az Apple ellen. Az Epic azzal próbálja fellázítani az iPhone-os játékosokat, hogy le fognak maradni a játék követező évadáról. A Google kirúgja a Fortnite-ot a Play Store-ból. Az Epic polgári trösztellenes pert indít a Google ellen.

Az alkalmazásboltok működése valóban nem segíti a játékipart

Az Apple eddig 30 százalékos részesedést kapott minden V-buck vásárlása során az App Store-ban. Ezt próbálta meg az Epic megkerülni a Robin Hood hadművelettel: az Apple boltjának megkerüléséből származó plusz bevétel egy részét a vásárlók megkapták kedvezményként. Ettől fogva persze hülye lett volna akár egy vásárló is a drágább, App Store-os megoldást választani.

Az Apple azonnal letiltotta az alkalmazást, mert a játék kiadója ezzel megszegte a szabályzatot. Az új funkció a vállalat szerint veszélyezteti a vásárlókat, mert az Apple nem tudta átnézni, tesztelni és hitelesíteni. Persze valószínű, hogy nem engedték volna bevezetni az új módit, hiszen az bevételkiesést jelentett volna nekik.

Erre az Epic pert indított, mert szerintük az Apple a monopolhelyzetét kihasználva fojtogatja a piacot. Azt is írták, hogy több alkalmazásban is lehet az Apple-t megkerülve közvetlenül az alkalmazás tulajdonosának fizetni (például az Amazonnak), ezek mégis működhetnek. Pár órával később, amikor a Google is leszedte a Fortnite-ot a Play Store-ból, a Google-t is beperelték, hasonló vádakkal.

A per mellett még az Apple híres 1984-es reklámját is kifigurázták, amiben Steve Jobs arról beszél, hogy az IBM-behemót monopol helyzetét kihasználva fojtogatja a számítógépipart. A videót folyamatosan streamelik a YouTube-oldalukon (bónusz csavar: a YouTube a Google-é, amit szintén bepereltek), és kevesebb mint egy nap alatt már több mint 1,6 millióan nézték meg.

Mindkét perben a perelt vállalatok korábbi nyilatkozatait fordítják az Apple és a Google ellen: régen az Apple küzdött a monopólium ellen, a Google mottója pedig a "Don't be Evil" volt (Ne légy gonosz). Az Epic szerint most a méretét kihasználva gonosz a piac többi szereplőjével szemben.

Mivel az Apple letiltotta a játékot, az most nem fut az Apple-eszközökön. Ez azokra vonatkozik, akik a letiltás előtt nem frissítették az alkalmazást, mert aki frissített, az még játszhat a mostani évadban. Emiatt az Epic azt üzeni az iPhone-os rajongóiknak, hogy szólaljanak fel a játékukért, különben lemaradnak a következő évadról, ami augusztus 27-én indul.

Az Epic azzal is vádolja a Google-t, hogy rákényszerítette a OnePlus mobilgyártót, hogy felmondjon egy együttműködést a Fortnite készítőivel, és attól tartanak, hogy az LG-s szerződésük is hasonlóan jár majd. Az egyezségek alapján a két gyártó telefonjain gyárilag rajta lett volna a Fortnite, de a OnePlus már kihátrált az alkuból.

Egyik oldalról persze érthető, hogy a platformok tulajdonosai részesedést akarnak szedni a felületükön működő alkalmazások bevételeiből, hisz egyrészt az a céljuk, hogy pénzt keressenek, másrészt nekik is rengeteg költségük van. Elméletben az is igaz, hogy ők a főnökök: egy vállalat úgy kezeli a termékét, ahogy akarja. Viszont ez egy szimbiózis, és az alkalmazások fejlesztői kiállhatnak magukért, ha úgy érzik, hogy igazságtalanul bánnak velük. Ezek után már a fogyasztó dönt, hol akar költeni. Ha nem állhatnának ki magukért, akkor beszélhetnénk monopóliumról és trösztökről, erről szólnak az Epic perei.

Viszont az, hogy például az Apple ilyen jelentős részesedésre tart igényt a boltjában eladott bármi árából, nem tesz jót a játékiparnak. Sok indie projekt, ami amúgy sikeres lehetne, el sem tud indulni, mert túl magasak a megjelenés költségei. Ettől függetlenül az elmúlt 10-15 év tapasztalataiból megtanulhattuk, hogy ha egy vállalat fegyverként használ dühös játékosokat, abból nem biztos, hogy sok jó sül majd ki.

Az Epic Games most tökéletesen átvette azt a szerepet, amit a '80-as években az ifjú titán Apple játszott: Dávid a nagy hatalmú gigavállalatok Góliátjai ellen. A cél nemes, és ha minden jól megy, akkor a játékosok is jól járnak ezzel. Meg különben is, szeretünk az esélyteleneknek szurkolni.

Az Apple reklámja és az Epic videója itt megtekinthető egymás mellett:

(Borítókép: Epic Games)