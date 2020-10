Zombi lesz Artúr király az új magyar játékban?

King Arthur: Knight's Tale (forrás: NeocoreGames)

A türelmes, nagy taktikai érzékkel megáldott PC-s játékosok számára készül a King Arthur: Knight's Tale, amelyet a Van Helsing trilógiájáról, illetve a Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr akció-szerepjátékáról elhíresült magyar NeocoreGames fejleszt.

Artúr király és a kerekasztal lovagjai mondaköre igazi örökzöld, hiszen Sir Thomas Malory klasszikus irodalmi alkotásán, az Artúr halála című regényen kívül számtalan más könyv, film, sorozat és videojáték is dolgozta már fel ezt a témát. Ami magát a magyar NeocoreGames fejlesztőcéget illeti, számukra sem ismeretlen Artúr király története, lévén legelső játékuk - egy valós idejű stratégiai cím - is az Artúr király mondavilágot dolgozta fel.

A játék egyik sajátossága, hogy Artúr király nem feltétlenül pozitív fényben tűnik fel a játékban - ez talán a nyitóképéből is kiderülhet, amelyen Artúr király konkrétan úgy néz ki, mintha élőhalott lenne. A NeocoreGames sajtóközleményében azonban az uralkodó sorsáról és jelenlegi állapotáról még nem tudhattunk meg semmit, azt viszont igen, hogy valami nagyon nincs rendben a birodalomban, a világot ugyanis egyfajta átok sújtja, amely nyomán egész Avalont különféle borzalmas lények árasztotta el – ahogy ez már egy dark fantasy stílusú RPG-ben történni szokott.

Artúr ősi ellenfele a főszereplő

A King Arthur: Knight's Tale főszereplője érdekes módon nem a kerekasztal lovagja, hanem Artúr király egykori ellensége, Sir Mordred, aki a legenda szerint Artúr és nővérének vérfertőző kapcsolatából származó gyereke volt és Artúrt is ő ölte meg. (Bár ebbe ő maga is belehalt – ahogy ez az Excalibur című filmből is tudható) Hogy ezt a történeti szálat mennyire követi a NeocoreGames, még nem világos.

A játék során Mordreddel különféle lovagi küldetéseket kell teljesítenünk, és morális döntéseket hoznunk a párbeszédek során, amelyek a történetet is befolyásolhatják. Mindeközben bejárhatjuk egész Avalon szigetét a nagy térképen, a harcok pedig a klasszikus sakktáblaszerű módon körökre osztott stratégiai játékok rendszere alapján működik.

Akik már régi motorosok az ilyen típusú játékok terén, nyilván már fel is fedezték a hasonlóságot olyan legendás címekkel, mint a Heroes of Might and Magic, vagy az XCOM, míg a karaktereink tömérdek szerepjátékos fejlesztéssel és képességfával idézik majd a klasszikus szerepjátékokat.

Ha meghalsz a csatában, game over!

Ami viszont újdonságként számít, az a játék szigora: itt nincs mágikus gyógyulás, vagy feltámadás: a küldetések alatt bekapott sérülések maradandóak, ráadásul még a halál is végleges. Ami konkrétan azt jelenti, hogy ha egy hősünk elesik a csatában, egy összecsapás során, akkor könnyes búcsút is vehetünk tőle. Mi a helyzet akkor, ha ez a hős maga Sir Mordred? Akkor bizony vége a játéknak, Game Over.

Látszik tehát, hogy a NeocoreGames a keményvonalas, klasszikus szerep- és stratégiai játékosok rétegére bazírozik, a végleges halál pedig még jobban szűkíti a leendő játékosok körét. Hogy ez mennyire lesz sikeres üzleti modell a magyar cég számára (amely a sajtóközlemény szerint saját maga is adja ki az általa fejlesztett játékot) az egy érdekes kérdés.

A NeocoreGames egyébként egyike a jelenleg igencsak gyér magyar videojátékfejlesztő céges felhozatalnak, viszont jelenlegi generációs konzolokra (PS4, Xbox One) már a Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr című akció-RPG-jüket is megjelentették, a King Arthur: Knight's Tale-t pedig szintén tervezik, hogy a későbbiekben a nextgen PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re is kihozzák, első körben (2021 januárjában) azonban csak PC-n vásárolhatjuk meg az új magyar stratégiai/szerepjátékot.

A játéknak van egy Kickstarter oldala is, amelyet kampányában itt támogathatunk.