Játék a felhőből: ez lesz a videójátékos világ jövője?

A legújabb konzolos és PC-s játékokat is nyúzhatjuk, akár egy régi PC-n, okostelefonon, vagy olcsó, elavult laptopon. Kipróbáltunk pár felhő alapú játék streamelő alkalmazást.

A két nagy konzolgyártó: a Sony és a Microsoft, továbbá a videokártyákat készítő Nvidia és a keresőóriás Google is beszálltak már a ringbe a saját megoldásukkal - nagy kérdés, hogy hosszútávon ki lesz a győztes ezen a piacon.

Összefoglaló cikkünkben körképet szeretnénk mutatni arról, hogy mit tudnak ezek az új szolgáltatások, mi az erősségük és gyengéik, érdemes ilyenre előfizetni? A tapasztalatok egyelőre igencsak vegyesek...

Microsoft xCloud

A Microsoft xCloud szolgáltatása a nyár végén indult először béta, majd ősszel egy több-kevésbé végleges formátumban, amelyet természetesen állandóan fejleszt a redmondi cég. Az xCloudot Xbox Game Pass Ultimate (a Game Pass a Microsoft „játék Netflixe”, amely havi előfizetés fejében AAA kategóriájú játékokat kínál) előfizetés fejében, teljesen ingyen vehetjük igénybe.

xCloud játékok

Hogy mit kapunk ezért? Lényegében a Game Pass-on belüli több mint száz játékot tudjuk futtatni – köztük olyan igazi nagyágyúkat is, mint a nemrég Bethesda felvásárlásának köszönhetően bekerült legújabb Doomot folytatást, a Doom Eternalt, vagy olyan Warner akció-kaland klasszikusokat, mint a Batman Arkham Knight, vagy a Middle-earth: Shadow of Mordor, nem is beszélve a Microsoft saját címeiről (Halo-sorozat, Gears of War, Forza-sorozat stb.)

Milyen platformon működik?

Jelenleg Android és iOS rendszerű okostelefonokon, tableteken fut az xCloud, tehát ez azt is jelenti, hogy jó netkapcsolattal úton, útfélen, munkahelyen, iskolában is játszhatunk. A Microsoft már ígéri, hogy a jövőben PC-n, sőt, pár év múlva a már „régebbi” generációsnak számító Xboxokon (Xbox One, Xbox One X) is futni fog az xCloud.

Emellett szükség van egy olyan kontrollerre is, amelyet a Bluetooth segítségével tudunk csatlakoztatni az okostelefonhoz, vagy tablethez.

Végül olyan wifi-n nem is érdemes xClouddal próbálkozni, amely nem elég gyors, mert a lag miatt egyszerűen élvezhetetlen lesz a játék.

Az xCloud ára

A Project xCloud a Game Pass Ultimate felhasználóknak teljesen ingyenes. (Maga a Game Pass Ultimate háromszáz forint első hónapban, utána 4190 huf.)

Erősségek és gyengeségek

Az xCloud kezelőfelületét nagyszerűen kialakította a redmondi cég. Viszonylag sokat tölt a rendszer, amíg bekerülünk a játékba, de ha jó a net, aránylag folyamatos a játék. Érezhető a fejlődés a béta óta is: a nyár végén még szinte irányíthatatlan volt a Forza Horizon a kormányzás fáziskésése miatt, most már gond nélkül hasítottam a leggyorsabb versenyautókkal is az okostelefonomon irányítva az autóversenyes játékot.

A Doom Eternal irányítása már egy másik történet: gyakorlatilag játszhatatlan a játék xCloudon, a szörnyek a lag miatt véres cafatokra cincáltak. A legélvezetesebbek talán az Assassin's Creed játékok (ezen és a többi streaming platformon is), mert azokhoz nem kellenek olyan penge reflexek, így nem számít annyira a lag miatti esetlegesen 1-2 másodperc fáziskésés, amíg a karakterünk elmozdítjuk és a képernyőn megmozdul.

Előnyként szól még az xCloud mellett, hogy november 10-étől az EA Play is a Game Pass része lesz, ami például azt jelenti, hogy onnantól kezdve már ezen a rendszeren keresztül FIFA-val is lehet játszani.

A komolyabb hátrány talán csak az, hogy az xCloud mindenképpen a Game Pass Ultimate rendszerhez kötődik, ami azt jelenti, hogy hiába szeretnénk (kicsit olcsóbban...) xCloud funkciót külön, az a Game Pass nélkül nem fog működni.

Google Stadia

A Google Stadia 2019. november 19-én indult, tehát még egy éve sincs, hogy bevezették. A régebben csak internetkeresőjéről ismert amerikai cégóriás már oly sok mindennel próbálkozott (tabletek, Google + közösségi média, stb.) hogy már csak idő kérdése, volt, hogy a felhő alapú játékok piacába belevágjon. A Google Stadia lényege, hogy nem kell más a futtatáshoz, mint egy Google Chrome böngésző és egy kontroller. (Így értelemszerűen bármilyen olyan hardveren elfut a Stadia, amin van Chrome böngésző.)

Google Stadia játékok

Jelenleg a Google Stadia könyvtárában összesen 87 játék található (az ingyenes és a megvásárolható címekkel együtt), és ez a szám általában havonta mintegy féltucat új játékkal növekszik. Ezek a címek viszonylag frissek, a legrégebbi 2013-ból származik, a legújabb pedig idei. A platform olyan külső nézetes akció- és kalandjátékokat részesít előnyben, mint az Assassin's Creed Odyssey és a Shadow of the Tomb Raider, bár van néhány első személyű lövöldözős játék (FPS), illetve egyéb harci, ritmusjáték is és sok indie cím is rajta.

A Google Stadia ára

A Google Stadia rendszerén belül a játékok megvásárlásához és eléréséhez Google Stadia Pro előfizetésre van szükség, amely havi 10 dollárba kerül. Ezért cserébe 4K-ban futtathatjuk a játékokat és olyan, az „a la carte menüben” lévő, ingyenes játékokat is futtathatunk, mint például a Hitman 1-2, alkalmanként ingyenes címekhez is.

Erősségek és gyengeségek

A Google Stadia - jó netkapcsolattal - akadás általában nélkül fut, illetve az a megoldás, hogy a Google böngészőn futtathatjuk, és nem kell hozzá semmilyen applikációt feltelepíteni és azt állandóan elindítani, frissíteni, óriási plusz a többi felhő alapú játékszolgáltatással összehasonlítva.

A Google ugyanakkor közel sem váltotta be azokat az ígéreteket, amelyeket egy évvel ezelőtt a játékosoknak tett a bemutatóján. A 4K/FPS közeli minőséget csak „erős kompromisszumokkal” tudja hozni (magyarán: a tényleges minőség ritkán ennyi), továbbá a Google Stadia Pro által kínált játékok listája is elég gyér.

A megvásárolható játékok viszont feltűnően drágák, és ha egyszer a Stadia megbukik, akkor ezeket a játékokat is elveszítjük. Ez persze minden platformra igaz, de egy Steam, vagy egy Sony esetében nyilván sokkal kevésbé valószínű, hogy becsukják a boltot, a Stadiával ellentétben. Nem egy eleinte ígéretes Google terméket láttunk már egyik napról a másikra megszűnni.

Végül nekünk, magyaroknak az egy bosszantó hátrány, hogy hivatalosan Magyarországon nem is működik a Stadia, viszont ezt a regisztrációnál történő, egyszeri USA/nyugati európai VPN használattal nagyon könnyen ki lehet cselezni.

Geforce Now

Az Nvidia felhőalapú szolgáltatásának bétája már egy jó ideje fut, azelőtt teljesen ingyenes volt, a végleges verzió viszont már egy ideje fizetős. A Geforce Now sajátossága, hogy nem kell semmilyen játékot sem vásárolni, hanem a Steam, vagy Epic Games webáruházakban megvett címeidet futtathatod rajta. Ez amiatt is előny, mert a játékok így akkor sem vesznek el, ha a Geforce Now valamiért megszűnne, hiszen mind a saját. Emellett a távoli szervereken olyan 24 Gb-os Nvidia Tesla videokártyák futnak, csúcsgépeken, amelyek nálunk még mindig alig kerülnek kevesebbe egymillió forintnál.

Milyen platformon működik?

A Geforce Now Google Androidon, iOS-on és PC-n egyaránt működik.

Előnyök és hátrányok

Aki nem akar a felhő alapú rendszereken belül külön játékokat vásárolni, annak számára óriási pozitívum, hogy a saját megvásárolt címeit futtathatja csúcshardvereken.

Sajnos üröm az örömben, hogy amióta a Geforce Now fizetőssé vált, jó pár cég faképnél hagyta a rendszert, ami konkrétan azt jelenti, hogy azóta nem futnak a rendszeren keresztül a korábban működő játékok.

PlayStation Now

A lista legrégebbi felhőalapú játékszolgáltatása, a PlayStation Now PS4-en és PC-n elérhető, és több mint 600 játékból álló könyvtárral büszkélkedhet. Játékokat streamelhetünk közvetlenül a Sony szervereiről, vagy – a PS4-es játékok esetében - letölthetjük PS4-re, havi díj kiperkálása fejében.

PlayStation Now játékok

A PS Now-nak köszönhetően a streaming platformon elérhető legrégebbi játékokat is megkaphatjuk, a játékok egészen a PS2-ig nyúlnak vissza (Dark Cloud, Rogue Galaxy, sőt a Star Wars: Bounty Hunter). A nagy vonzerőt azonban a PlayStation exkluzív sorozatai jelentik, mint például a Ratchet & Clank, a God of War és az Uncharted, de fent van például az összes Grand Theft Auto. Hatalmas kínálatról beszélünk.

Milyen platformon működik?

A PlayStation Now jelenleg csak PS4-en és PC-n fut, nincs semmilyen okostelefonos támogatása, ami azért is kicsit érthetetlen, mert a többi PS alkalmazás: a PS alkalmazás és a remote play gond nélkül használhatók Androidon és iOS-on is.

Sajnos ez a szolgáltatás sem elérhető Magyarországon, nyugat-európai, vagy amerikai fiók kell hozzá, hogy a PlayStation Now-t használhassuk.

A PlayStation Now ára

Ha amerikai fiókot használunk (árban az éri meg), a PlayStation Now évente 60 dollárba, három hónapos csomag 25 dollárba, ha havonta fizetünk, az pedig 10 dollárba kerül.

Erősségei és gyengeségei

A PS Now legnagyobb előnye, hogy 600 játék van rá, méghozzá nemcsak PS4-es, hanem előző generációs, PS3-as, PS2-es játékok is. (Eredetileg, még 2015-ben arra találták ki, hogy az előző generációs PS3-as címek fussanak PS4-en is ezzel a megoldással.) Sajnos a PS3-as játékok mind csak 720p felbontásban indulnak el az újabb konzolokon is, ami azt eredményezi, hogy egy 4K-s tévén iszonyúan pixeles a kép.

Másrészről a PS Now nagyon PlayStation-központú élmény: bár van PC-s applikáció is, de a PS4-en az alkalmazás lényegesen jobban fut.

Most akkor melyik a legjobb?

Nincs igazán „legjobb” - az igényektől és lehetőségektől függ, hogy kinek melyik felhő alapú játékszolgáltatás a legszimpatikusabb, vagy egyáltalán használható. Sajnos a wifi sávszélessége erősen befolyásolja e szolgáltatások minőségét is, 5G már ezekhez erősen javallott, de ez a technológia pedig azért még koránt sem terjedt még el. Éppen ezért sem kell még temetni a hagyományos konzolokat és a gaminget, ráadásul az új generáció hajnalán a gyártók mindent meg fognak tenni, hogy a saját kis „üdvöskéjük” pozícióját megszilárdítsák, a kegyetlen konzolos konkurenciaharc pedig esélyes, hogy összességében még jobban meggyengíti a felhő alapú szolgáltatások pozícióját.