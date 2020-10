Age of Empires III: Definitive Edition címen immár a harmadik játék kapott ráncfelvarrást a legendás Age of Empires sorozatban tizenöt évvel az eredeti megjelenése után. A történelmi stratégiai játékban az Újvilág felfedezésében vehetünk részt, több nép oldalán harcolhatunk.

Óriási őrület volt a kilencvenes években és a kétezres évek elején az Age of Empires-sorozat, a hadjáratokban és többjátékos módban különféle népek hadvezéreiként tiportuk el, igáztuk le a gép által vezérelt csapatokat és populációt, miközben szorgos parasztjaink a háttérben élelmet és az építéshez szükséges nyersanyagokat gyűjtöttek, hogy egyre magasabb szintű civilizációnkkal még erősebb és modernebb csapatokat küldhessünk az ellenség nyakára.

Ez a valós idejű stratégiai játékokból megszokott recept mit sem változott az évek során, azonban a kicsit megkopott műfaj és a némileg feledésbe merült Age of Empires-szériának az újabb, grafikai ráncfelvarráson átesett eddigi epizódjainak köszönhetően kaphattunk rá ismét a játék ízére.

Az első két rész már átesett egy grafikai tuningon, mostanáig kellett várni, hogy Age of Empires III: Definitive Edition is megjelenjen. A kérdés csak az, kellett-e nekünk ez a grafikai téren tetten érhető „plasztikai sebészet”, lényegesen szebb lett-e tőle a játék és egyáltalán hozzáad valamennyit a régi játékélményhez?

„Szép vagy, szép vagy, szép királynő... DE...”

Ha az Age of Empires III: Definitive Editionnel való ismételt találkozásomat kellene jellemezni, akkor egy olyan nő jutna róla eszembe, akit már 15 éve nem láttam, kicsit már eljárt felette a kor és bár a randi során mindent megtesz, hogy palástolja korát, a túl sok smink és kozmetikum részben segít valamennyit, részben épp hogy visszaüt.

Kezdjük a pozitívumokkal... A játék 3D-s modelljeit teljesen átdolgozták, valamelyest modernizálták a kezelőfelületet, 4K felbontást is kapott a látvány, illetve a hangokat is újra keverték, sőt, bizonyos esetekben (az indián népcsoportnál) új szövegeket is vettek fel. Ebből a szempontból tehát az AoE III DE-nek nem kell szégyenkeznie. Egész ütős lett az épületek fizikája is a rombolások során, mely esemény persze egy ilyen játékban igencsak gyakori.

Sajnos, az eredeti Age of Emopires III teljesen 3D-s motorja kicsit megsínylette a dolgot, mert hiába próbáltak az alkotók például az épületekre 4K-s textúrákat felhúzni, attól még nem fogjuk a leesett állunkat a földről felkapkodni, hogy tyű, milyen szép és élethű is ez a játék.

Kicsit felemás lett az új megvilágítási és fény-árnyék rendszer is, amely

valahogy elavultabbnak néz ki,

mint a 2005-ös verzió esetében, ami kissé lelombozó.

Ráadásul az elavult grafikai megoldásokat jobban észrevesszük a harmadik Age of Empires-rész, mint az előző kettő esetében – ez egyaránt igaz a 2005-ös eredeti és a mostani a verzióra is. Nem túl ütős a karakterek animációja sem – ez lényegében ugyanaz, mint amit már tizenöt éve láthattunk.

Régi recept, pár új fűszerrel

Bár az Age of Empires III: Definitive Edition alapvető játékmenete nem sokat változott, pár újítással azért megbolondították. Ilyen például az utánpótlás rendszere, amelynek révén a Home City épületnek köszönhetően munkaerőt, nyersanyagot, katonai egységeket és technológiát küld haza az anyaország az egységgyártás, az építkezés, a kincsvadászat és harcok révén megszerzett tapasztalati pontoknak köszönhetően.

Ezeket mind kártyák jelképezik, amelyek beszerzése az eredeti verzióban iszonyú időt vett igénybe, most viszont már a játék elején megkapjuk a teljes kínálatot, mindössze annyi a feladatunk, hogy a küldetések között újabb lapokkal gazdagítsuk paklinkat. Az utánpótlás egyébként rendkívül hasznos, lévén a megfelelő pillanatban érkezett erősítéssel akár egy vesztettnek tűnő csata is megfordítható.

Végül ebbe a megszépített kiadásba belekerült a később megjelent két kiegészítőt is, és ezek közül érdemes külön megemlíteni a The Asian Dynasties-t, részben azért, mert három teljesen új ázsiai civilizáció csatlakozott az AoE III univerzumához, részben pedig azért, mert ezekhez olyan önálló hadjárat is jár, amely jobban emlékeztet a hagyományos, történelemhű Age of Empires kampányokhoz, mint például

az alapjáték egyik kissé NDK indiános filmeket idéző meséje.

Várjuk a negyedik részt!

Összességében kellemes ráncfelvarrás ez az Age of Empires III: Definitive Edition, még akkor is, ha sokkal azért nem lett szebb - szerencsére az eredeti verzió sem volt csúnya. A kiegészítőkkel, játékmenetbeli újdonságokkal felvértezett folytatás egy jó ideig elszórakoztatja a rajongókat – még ha addig nagy eséllyel nem is, amíg a várva-várt negyedik rész, az Age of Empires IV végre megjelenik, mert annak a boltokba kerülése még nem ismert.