A vezérigazgató bocsánatot kér a Cyberpunk 2077 miatt

Marcin Iwiński, a CD Projekt Red alapítója egy videóban kért elnézést a Cyberpunk 2077 gyenge konzolos teljesítménye és az elképesztő bugok miatt, továbbá a játék jövőjét is felvázolta.

Szerdán este a lengyel CD Projekt egy videót tett közzé, amelyben a cég alapítója, Marcin Iwiński kért bocsánatot a Cyberpunk 2077 bugjai és a konzolos pocsék teljesítmény miatt. Emellett pedig arról is lerántotta végre a leplet, hogyan sikerült ennyire silány állapotban kiadni a játék konzolos változatát, továbbá a cég játékot érintő 2021-es terveiről is beszélt.

Bármit is gondolunk a játékról vagy a CD Projektről, az biztos, hogy Iwiński magatartása példaértékű politikusok vagy más céges felsővezetők számára, ugyanis teljesen magára vállalta a felelősséget a történtekért. Kihangsúlyozta, ő és a vezetőség döntöttek úgy, hogy a játékot ilyen állapotban jelentetik meg. Emiatt pedig arra kérte a gamer közönséget, hogy

ne a fejlesztőcsapaton verjék el a port.

„A mi szemszögünkből”

A konzolos változattal kapcsolatban azt is elárulta, hogy a CP2077-et elsősorban PC-re fejlesztették, és azt tervezték, hogy azon „epikusan jól” nézzen ki. Utólag aztán a konzolport is elkészülhetett volna. Azzal ők is tisztában voltak, hogy hatalmas a különbség a kétféle platform között a hardverek teljesítménye tekintetében, viszont eleinte úgy vélték, hogy így is meg tudják oldani ezt a problémát.

Később viszont rájöttek, hogy a konzolok adatkezelése túl lassú, ezért folyamatosan dolgozniuk kellett az „in-game streamingrendszeren”, amely a játék számára a betöltésre váró tartalmakat adagolja. Iwiński azt is hozzátette, hogy bár a különböző fejlesztések után állandóan tesztelték a játékot, de „ebből a tesztelésből mégsem derült ki számukra azon problémák nagy része, amelyekkel később a gamerek találkoztak”.

A megjelenés felé közeledve viszont fokozatos fejlődést tapasztaltak, és úgy gondolták, hogy az utolsó „Day One Patch” majd megoldja a problémákat. A konzolos kódokat aztán késve, december 8-án (két nappal a megjelenés előtt) kezdték el csak kiadni a sajtónak (mi is ekkor kaptuk meg a magyar forgalmazótól a PS4-verziót), mert a vártnál lassabban érkeztek a szoftveres javítások.

„Idén, veletek, ugyanitt”

Ami a 2021-es terveiket illeti, bár az ingyenes DLC-ket úgy tervezték, hogy a megjelenés után röviden adják majd ki, viszont ezekre most már várni kell, amíg a javítások elkészülnek. És hogy utóbbiakra mikorra számíthatunk? Tíz napon belül érkezik egy nagyobb szoftveres javítás, majd az ezt követő hetekben egy még jelentősebb. Ami pedig az eredetileg 2021 első felére tervezett, új generációs konzolokra portolt feljavító csomagot illeti, arra most már

„valamikor 2021 második feléig”

kell várni a PlayStation 5 és Xbox Series X/S tulajoknak.