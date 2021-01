Hamarosan új játékokkal jön ki a Half-Life sorozat készítője

Maga Gabe Newell beszélt arról a 1 News új-zélandi tévécsatornának és médiaportálnak, hogy a Half-Life Alyx sikerén fellelkesedve több új játék bejelentése is várható. Ismét felmerült tehát az újra és újra Newellnek szegezett és sohasem megválaszolt kérdés: várható-e végre-valahára a Half-Life 3?

Half-Life: Alyx (Forrás: Steam)

Gabe Newellhez, a legendás Half-Life-játékok és a Steam online játékáruház atyjához kötődő nagyon régi mém, hogy képtelen minden olyan kérdésre válaszolni, ami a hármas számhoz kötődik, mert nem bírja a hármat. Ez a magyarázata annak, hogy sosem készül el a Half-Life 3 vagy legalább a Half-Life 2 Episode Three (a 2007-es Half-Life 2 Episode Two után). Ez persze nyilván csak egy vicc, viszont az tény, hogy Newell cége, a Valve a 2003-ban alapított Steam után egy jó időre abbahagyta a videójátékok rendszeres készítését – egészen tavalyig kellett várni az újabb nagy durranásra: a kizárólag PC-s VR-eszközökre megjelent Half-Life Alyxig. Ez a játék akkora kritikai és – PC-s VR-játékhoz mérten – anyagi sikert is aratott, hogy Newell, illetve a Valve vezetősége úgy döntöttek, hogy újabb játékokat adnak majd ki. Erről maga Newell nyilatkozott:

Több játékunk is fejlesztés alatt áll, ezeket majd be is fogjuk jelenteni – mókás dolog játékokat kiadni. [A Half-Life: Alyx] remek volt – ahogy az az élmény is, hogy visszatérhettünk az egyjátékos címek fejlesztéséhez – ez a cégünkön belül is nagy lendületet adott, hogy még több ilyet csináljunk.

Ez mind szép és jó, de a kérdés most ismét felmerül a gamer társadalomban: vajon végre-valahára megkapjuk a Half-Life 3-at vagy legalább egy új Portal-részt. Talán nem meglepő, hogy ezekre a kérdésekre Gabe Newell most sem volt hajlandó a sajtónak világos választ adni.

Gabe Newell (Forrás: Wikipedia)

Sokáig sikeresen nem beszéltem ezekről a dolgokról, és remélem, hogy továbbra sem fogok beszélni róluk, amíg ennek nem jön el az ideje. Akkor talán áttérünk egy új kérdéscsoportra. Az a remek ebben az egészben, hogy amíg nem válaszolok ezekre a kérdésekre, addig elkerülöm, hogy a közösség új, ugyanolyan nehezen megválaszolható kérdésekkel álljon elő.

Dicsérte a Cyberpunkot

Newellt emellett megkérdezték a mostanában nagy port kavart Cyberpunk 2077-ről is, és rendkívül pozitív jelzőkkel illette a játékot. Mivel a PC-s Steam-áruházban a lengyel CD Projekt játéka a visszajelzések és az eladások alapján is nagy sikert aratott, így ez annyira nem is meglepő.

Annyit tudok, hogy most nagyon sok boldog játékos van a PC-világban, azon a platformon, amit a leginkább szem előtt tartunk.

Newell emellett bizakodik benne, hogy a további update-ekkel a lengyelek még jobbá teszik a játékot, és meg is védte a fejlesztőket: „igazságtalannak” tartotta azt is, hogy ennyit ekézték a CD Projektet, hiszen egy ilyen „komplex és ambiciózus” játékot kihozni szerinte „igazán bámulatos”.