Ez a háborús játék nem a toborzásról szól

Az újjáélesztett Six Days in Fallujah című játékban nem csak amerikai katonák bőrébe bújhatunk. A program már 2009-es bejelentésekor is komoly indulatokat gerjesztett.

A játék beharangozója szerint eddig ismeretlen, különleges alakulatok tagjainak a bőrbe is bújhatunk. Mivel hivatalosan csak a Navy SEAL és a tengerészgyalogosok felderítőinek (Marine Scout Sniper) jelenlétét ismerték el és brit katonák is harcoltak a területen, valószínűsíthetően az SAS tagjaival is küzdhetünk majd a szétlőtt város romjai között.

Az egyik fejlesztő, Eddie Garcia, aki annak idején őrmesterként harcolt és megsebesült Fallúdzsában, azt állítja, hogy az igazság megértéséhez néha bizony arra van szükség, hogy mi magunk élhessük át a valóságot. Úgy gondolja, hogy

A HÁBORÚ TELE VAN BIZONYTALANSÁGGAL ÉS NEHÉZ DÖNTÉSEKKEL,

amelyeket nem lehet csak tévé- vagy filmnézés közben átélni. A videójátékok segítenek megérteni a valódi eseményeket, és olyan módon, ahogy erre más média nem képes. A Six Days in Fallujah játék koncepciójával még 2005-ben pattant ki Garcia fejéből.

A játékot kiadó Victura vezérigazgatója, Peter Tamte rámutatott, hogy új módon oszthatják meg velünk a múlt század eddigi fontosabb történelmi eseményét.

Itt az ideje, hogy a videójátékokról szóló elavult sztereotípiákon túllépjünk

– tette hozzá Tamte.

Egy kis történelmi háttér

Az úgynevezett szunnita háromszögben fekvő Fallúdzsa városának 2004-es ostroma, amelyben amerikai és iraki erők vettek részt némi brit segítséggel, páratlan intenzitású harcokkal járt. A tüzérségi tűzzel és légierővel megtámogatott szövetséges csapatok feladata a város visszavétele volt a felkelőktől, ugyanis a Szaddám Huszein megbuktatásával járó 2003-as háború után hamarosan kirobbant felkelés nyomán a lázadók kezébe került.

Az Irak lakosainak többségét adó síiták felett kegyetlen diktatúrával uralkodó szunnita Szaddám a környékről származott, és a terület legnagyobb városában, a több százezer lakosú Fallúdzsában élők is szunniták voltak. Nem meglepő, hogy itt bontakozott ki először a felkelés teljes erővel a megszállónak tekintett amerikaiak és szövetségeseik ellen.

Egy elsietett amerikai katonai művelet nyomán az iraki al-Kaida vezetője, Abu Muszab al Zarkavi irányította ellenállóknak fél évük volt a város megerősítésére, amelyet alaposan ki is használtak. A 2004 novemberében meginduló támadás során a szövetségeseknek

házról házra harcolva

kellett megtisztítaniuk a kerületeket, amelyhez tüzérségi és légi támogatást is igénybe vettek. A súlyos harcok eredményeképp a város lakóingatlanjainak fele megsemmisült vagy lakhatatlanná vált. Ez az arány a második világháború legsúlyosabb bombázásait elszenvedő városokat, Drezdát, Hamburgot és Tokiót idézi.

Tizenkét éve indult a projekt

A játékot fejlesztő Atomic Games még 2009-ben jelentette be a projektet, de az eredeti kiadó, a Konami magára hagyta, mert nem bízott a valós eseményeken alapuló, súlyos témákat feldolgozó alkotás sikerében. A kiadót, a Victurát 2016-ban alapította Tamte, aki korábban az Atomic Games vezérigazgatója volt, és a Six Days in Fallujah-t új formában akarta elhozni a játékosoknak. A megjelenés után más, valós eseményeket feldolgozó játékokra is számíthatunk a cégtől.

Az alkotók a frontvonalban harcoló tengerészekkel és katonákkal közösen dolgoznak a játékon. Több mint három évet töltött a Victura és a Highwire azzal, hogy egyedi technológiákat és játékmechanizmusokat hozzanak létre – ezekkel sokkal közelebb juthatunk a modern harcok bizonytalanságához és taktikájához, mint eddig bármikor.

Több mint száz tengerész, katona és iraki civil élményeit dolgozták fel

a Fallúdzsáért folyó harcokból. A személyes történeteket, fotókat és videókat egyaránt felhasználták. Az alkotók szeme előtt az a cél lebegett, hogy az eddigi leghitelesebb katonai szimuláció és akciójáték jöhessen létre.

Nem az állam pénzelte

A játék kiadója, a Victura azt is fontosnak tartotta még hangsúlyozni, hogy egyáltalán nem azért hozták vissza a már 2005-ben létezett koncepciót, hogy az amerikai hadsereg szekerét tolják.

A Six Days In Fallujah weboldalán található kérdezz-felelekben azt olvashatjuk, hogy az Egyesült Államok kormányának

az égvilágon semmi köze sincs

a játék fejlesztéséhez, illetve nem voltak olyan szándékaik, hogy ezzel toborozzák a fiatalokat a hadseregbe. A tengerészek, katonák és az iraki civilek mind magánszemélyként vettek részt a játék fejlesztésében, a Victura és a Highwire Games

kerek perec elutasította,

hogy a Six Days In Fallujah fejlesztésének bármi köze lenne az amerikai államhoz.

Fegyvertelen irakit is védenünk kell majd

Olyan érdekességek is kiderülnek a játék oldalán található kérdezz-felelekből, hogy a játékos nem mindig fog benne amerikai katonát irányítani, ugyanis a városban több országból jelen lévő katonai erők is harcoltak, és nem mindegyikük volt nyilvánosan ott. Az egyjátékos kampány során lesznek olyan lopakodásra építő küldetések, ahol például egy fegyvertelen iraki civilt kell eljuttatnunk épségben a célponthoz.

A Six Days in Fallujah még az idén érkezik Steamre, illetve PlayStation és Xbox konzolokra.