Tömérdek befejezése lesz a S.T.A.L.K.E.R. 2-nek

Rengeteg befejezéssel kecsegtet a legendás S.T.A.L.K.E.R. folytatása, attól függően, hogy hősünkkel hogyan viselkedünk a játék során, továbbá szoftveres modokkal valószínűleg Xbox konzolokon is megváltoztathatjuk a játék sokféle aspektusát.

S.T.A.L.K.E.R. 2 (Forrás: GSC Game World)

Már több mint egy évtizede fejlesztik az idén várható S.T.A.L.K.E.R. 2-t, de még mindig harapófogóval kell a fejlesztőkből kihúzni a játékkal kapcsolatos információkat. Az biztos, hogy a játékot az Unreal Engine segítségével fejlesztik, teljesen új főszereplője lesz, és „kibővíti az eredeti megközelítést a nyílt világ játékmenetével kapcsolatban”, amelyet eddig csak néhány techdemón láthattunk. Ezen túl a játék még mindig nagyrészt rejtély.

Az orosz nyelvű „Not Brought In” podcast egyik legutóbbi epizódja során a játékot fejlesztő GSC Game World PR-menedzsere, Zakhar Bocharov osztott meg néhány részletet a S.T.A.L.K.E.R.-ről. A játék nyitott világa kapcsán arra számíthatunk, hogy az „A-Life” szimulációs rendszer „aprólékosabb és részletesebb”, mint valaha. Az NPC-k, az ellenségek és a vadon élő állatok akkor is kölcsönhatásba lépnek egymással, ha éppen nem járunk ott, és váratlan eseményekbe is belebotolhatunk, például a területért harcoló állatokba. Ami a játék kampányát illeti, a podcast szerint

„nemlineáris történetre számíthatunk, tömérdek elágazással és különböző befejezésekkel”.

Természetesen a modding (a játék szoftveres megváltoztatása) mindig is fontos volt a S.T.A.L.K.E.R.-rajongók számára, és a GSC Game World azon dolgozik, hogy a modok támogatását kezdettől bevonja a S.T.A.L.K.E.R. 2-be is. Állítólag azt is megvizsgálják, hogy támogatják-e majd a modokat Xbox Series X-en is.