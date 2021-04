Jön a kézművessör-szimulátor!

Sörkészítő szimulátoron dolgozik Brewmaster címmel az Auroch Digital nevű cég, amelyben többek között mi magunk állíthatjuk elő az évezredek óta kedvelt, üdítő, alkoholos nedűt – persze, csak virtuálisan.

A 2022-ben megjelenő játékban igazi „sörmesterré” válhatunk: megtanulhatjuk a sörfőzés fortélyait, a különféle összetevők megfelelő felhasználásától a házi készítés művészetén keresztül egészen a névadásig, palackozásig és a címkézésig.

A Sold Out nevű cég kiadott sajtóközleményében azt írja, hogy a játékban kizárólag

hiteles, a kémia által vezérelt sörfőzési technikákat

használnak fel. Ehhez szerencsére azért nincs arra szükség, hogy kémiai szaktudással rendelkezzünk, elég csak a sört kedvelő (vagy iránta érdeklődő) gamernek lennünk.

Ezenkívül a sörkereskedelemmel is foglalkoznunk kell, „annak minden trükkjével”, de ehhez a lehető legjobb felszerelésre van szükségünk, hogy

igazán finom sört tudjunk készíteni.

Emellett barátságos versenyeken is részt vehetünk, folyamatosan csiszolhatjuk receptjeinket, javíthatjuk a hozzáválók minőségét, összetételét, vagy akár a felszerelést is. Mi magunk nevezhetjük el a sörünket, illetve tervezhetjük meg a logót is.

Többféle játékmódban is kamatoztathatjuk sörfőző ambíciónkat: még sztorimód is van, a sörmesterkarriert feldolgozó történettel.

A sajtóanyag azt is megemlítette, hogy bár ultramodern sörfőző-technológiát is használhatunk, de maga a sörfőzés már nagyjából Krisztus előtt 10 000 óta létezik. Ez azt jelenti, hogy

az emberiség előbb tanult meg sört főzni, mint írni.

Ami a játék grafikáját illeti, a PC-re és az összes előző és mostani generációs konzolra megjelenő játékra nem jellemző, hogy a modern konzolokat és PC-ket megizzasztó csodáról lenne szó (ezt a lenti videóból is megállapíthatjuk), de ez a játék annyira eredetinek tűnik, hogy ez talán ezúttal bocsánatos bűn a fejlesztők részéről.

Hogy a videó alatt olvasható egyik YouTube-kommentárt idézzük:

Itt az idő, hogy végre digitálisan berúgjunk a virtuális sörtől!

– ha már egyszer a valódi sörből mi, magyarok, a tizedével kevesebbet ittunk tavaly.