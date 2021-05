Fortnite: az iPhone hozta a legkevesebb pénzt

A Fortnite-ot kiadó Epic Games és az Apple között folyó bírósági per dokumentumaiból derült ki, hogy hogy a különféle platformok közül valójában amúgy is PlayStation a legnyereségesebb, az iOS pedig mindig is a legkevesebb pénzt hozta a konyhára a játékkiadó számára.

Annak ellenére, hogy mekkora horderejű viták és pereskedések is indultak a Fortnite iOS platformokon (iPhone telefonok, iMac) való megjelenése és letiltása kapcsán, valójában anyagilag relatíve keveset számít ez a játékot kiadó Epic Games-nek, ugyanis

a legerősebb platformok mindig is a konzolok voltak

– élükön a PlayStationnel.

A 700 millió dollár is zsebpénz az Epic-nek

Persze, minden relatív, hiszen nemrég derült fény arra is, hogy a Fortnite iOS verziója azért így is hatalmas bevételt jelentett az Epic Games számára - a játék több mint 700 millió dollárt hozott az iOS vásárlóktól az eltelt két év alatt, mielőtt az Apple visszavonta, derül ki a bírósági dokumentumokból, amelyeket az Epic kontra Apple per előtt hoztak nyilvánosságra. De hiába tűnik magasnak ez az összeg, az iOS mégsem a legnagyobb platform a játék bevételeit tekintve - úgy tűnik, talán még a legkisebbek közé is tartozik.

A bírósági dokumentumokból kiderül, hogy a PlayStation 4 a Fortnite összes bevételének 46,8 százalékát termelte 2018 márciusa és 2020 júliusa között, míg az Xbox One, a második legnagyobb platform 27,5 százalékot. Az iOS az ötödik helyen állt, az összes bevétel mindössze 7 százalékával. A fennmaradó 18,7 százalék az Android, a Nintendo Switch és a PC-k között oszlik meg.

Az Epic Games David Nikdel, a Fortnite háttérszolgáltatásain dolgozó vezető programozójának, David Nikdelnek az Epic Games új tanúvallomása szerint 2020-ban az iOS bevételei még kisebb szeletet képeztek volna a tortából: mindössze 5,8 százalékot, szemben az Xbox One 24 százalékával és a PlayStation 4 „majdnem 40 százalékával”.

Az iOS ezek szerint mindig is a legkisebb vagy a második legkisebb bevételt generálta, ha az Androidot is számítjuk, ugye?

- kérdezték az ügyvédek Joe Babcockot, az Epic pénzügyi igazgatóját 2020 márciusáig egy külön vallomásban, aki erre igennel válaszolt.

Babcock ráadásul még meg is erősítette, hogy a Fortnite iOS verziója hónapról hónapra kevesebb bevételt hozott, mint az alábbi platformok:

PlayStation 4

Xbox (feltehetően Xbox One)

Nintendo Switch

PC-k

Fortnite: az aranytojást tojó tyúk

Az iOS alacsony bevételei a többi platformhoz képest talán nem teljesen meglepőek az Epic vezérigazgatójának, Tim Sweeney-nek a korábbi nyilatkozatai alapján. Egy nyilatkozatában elmondta, hogy az iOS-on futó Fortnite a játék összes átlagos napi játékosának 10 százalékát képviselte a játék indulásától a játék augusztusi App Store-ból való kivonásáig eltelt két év alatt.

A Fortnite pedig önmagában is milliárdos üzletnek számít:

2019-ben állítólag 1,8 milliárd dollár bevételt hozott egymaga. Az Epic egyébként 2020-ra 3,85 milliárd dolláros bevételt prognosztizált a vállalat egészére nézve, szóval ennek hatalmas szelete ennek az egyetlenegy játéknak a bevétele, pedig a cég többek között az Epic Games Store videójátékos webárúházat is üzemelteti.

A per előtt nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumainak köszönhetően most már világosabb, hogy a Fortnite honnan szerzi a legnagyobb bevételt - mindezt annak ellenére is, hogy a mobiljátékok még mindig nagyon erős piac. Úgy tűnik mégis, hogy a Fortnite bevételeinek nagy részét a PlayStation és az Xbox adja.

Nyugodtan lehet pereskedni

Ebből a szempontból viszont még több értelme van az Epic döntésének, hogy az Apple és a Google ellen harcoljanak, hiszen, még ha el is idegenítik maguktól ezt a két cégeket, az Epic nyugodtan számíthat arra, hogy a Sony, a Microsoft és a Nintendo konzoljai révén továbbra is kaszál a Fortnite, amely így minden idők legjövedelmezőbb videójátékos biznisze.

Még március elején írtunk arról, hogy az Apple-t nem csak az Epic Games elleni perében kaszálhatják el, hanem egy antitrösztvizsgálat is indult az ügy kapcsán a cég ellen.

