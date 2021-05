Csak online rendezik meg a Gamescomot

Bár korábban úgy volt, hogy a „gamerek európai Mekkájának” is tartott játékshow, az évente megrendezett Gamescom idén már végre „hibrid” esemény lesz, most mégis elmarad az év második legnagyobb videójátékos show-jának helyszíni verziója.

A szervezők szerint a döntést a partnerekkel és a kiállítókkal folytatott széleskörű megbeszélések után hozták meg, tekintve, hogy túl sok játékipari vállalat nem tud idén fizikai eseményeken részt venni a még mindig nehéz vírushelyzet, és az ahhoz kötődő egyéb problémák miatt.

Persze azért a betervezett online rendezvényt továbbra is megtartják, méghozzá több online esemény keretében is. A Gamescom 2021 a közismert gamer újságíró: Geoff Keighley által rendezett “Gamescom: Opening Night Live”-val kezdődik augusztus 25-én, majd augusztus 26-án és 27-én az esemény két fő napja következik. A “Gamescom Now” központot szintén teljesen megújítják számos további funkcióval a felhasználók és a partnerek számára egyaránt. A „Gamescom Epix” közösségi kampányt is tervezik, amely lehetővé teszi a rajongók számára, hogy „játékosan elmerülhessenek a Gamescom univerzumában a Gamescom felé vezető úton”.

A Devcom, a Gamescom testvérkiállítása a fejlesztők számára, szintén "kiterjedt" online programot ígér, több egész napos üzleti partnerkereső eseménnyel. Az első két nap (augusztus 23. és 24.) a tartalomra és a kiterjedt konferenciaprogramra összpontosít, míg a fennmaradó három nap (augusztus 25-27.) az üzletről, a kapcsolatépítésről és a Devcom digitális expójáról szól majd. A "Gamescom Biz" nevű új online business to business platform elindítását azonban egy évvel elhalasztják, mivel annak funkcióit hibrid koncepcióban tervezték bevezetni.