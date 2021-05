Jön Rambo a Call of Duty Warzone-ba

Akció közben is láthatjuk John Rambót a Call of Duty: Warzone csataterén, ugyanis a filmvásznon Sylvester Stallone által megformált akcióhős belekerül a többjátékos háborús akciójátékba.

A nyolcvanas évekbe kerülünk vissza a Call of Duty: Warzone virtuális harcmezőjén, ennek örömére pedig a fejlesztők úgy döntöttek, hogy a kor filmjeinek akcióhősei végre belekerülnek a battle royale játékba – köztük az ikonikus John Rambo. Nemcsak ő lesz az egyetlen ilyen VHS-filmekből ismerős akciósztár, de ki más is lenne alkalmasabb, hogy elsőként „berambózzon” egy Call of Dutyba, mint Stallone legendás karaktere?

Mindez egy Twitterre feltöltött videóból derült ki, amelyből megtudtuk azt is, hogy május 20-tól már rambózhatunk a Call of Duty Warzone-ban.

A Call of Duty Twitterén kiposztolt teaserben túl sokat azért nem látni, de ezért

ott figyel Rambo kezében az az ikonikus íj,

melynek láttán minden rajongónak megdobban a szíve. Hogy a készítők mennyire ügyeltek a részletekre, ebből a rövid videóból is látszik, hiszen a képi világában a Rambo 2-re emlékeztető képsorok mellett elhangzik a „válj háborúvá!” („Become War!”) szlogen is, amelyet szintén a kommandós akciófilmek második epizódjában hallhattunk:

Ha túl akarod élni a háborút, eggyé kell válnod azzal.

Az ingyenes (free-to-play) Call of Duty Warzone tavaly március 20-án jelent meg, azóta már több frissítésen és szezonon is átesett. Hogy Rambo pontosan milyen módon kerül be a játékba, pontosan még nem tudni, de szinte biztos, hogy játszható karakter lesz, vagy egy karakterkülső (skin és a 3. szezon jelentősebb frissítése is vele együtt jön május 20-án).

A másik jó hír, hogy Rambo nem az egyetlen hős lesz a nyolcvanas évek korszakából. Drágán fogjuk majd adni az életünket, hiszen jön John McClane, azaz Bruce Willis, az 1988-as akciókrimi hőse,

Szakadt, vérfoltos trikóval, ahogy kell.

Visszatérve Rambóra: a Stallone által megformált akcióhős – Stallone külsejével természetesen –már sok videójátékban szerepelt: például 1985-ben, a Commodore 64-es Rambo First Bloodban (lásd a lenti videót), a 2014-es Rambo: The Video Game-ben, illetve tavaly, októberben a Mortal Kombat 11-be is bekerült.

És akkor Rambót mi mással is várhatnánk a Call of Duty Warzone-ban, mint ezzel az ősrégi viccel: