Felújított kiadást kap a GTA-trilógia

Több hónapnyi pletyka és kiszivárogtatás után pénteken a Rockstar Games hivatalosan is bejelentette, érkezik a GTA-trilógia (III, Vice City, San Andreas) felújított változata. A játékok feljavított, HD grafikát és modernizált játékmenetet ígérnek. A fejlesztő közleménye szerint a játékok központi elemein nem változtattak, nem akarták, hogy a játékok elveszítsék a PS2-éra mára klasszikussá vált hangulatát.

A három játék a Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition című kiadásban lesz elérhető, a PC-s Rockstar Games Launcher mellett érkezik PlayStationre, Xboxra, illetve Nintendo Switchre is még az idén. Jövő év elején pedig iOS-re és Androidra is megjelenik majd a felújított változat. Árról egyelőre nem tudni, azonban a bejelentést követően a Rockstar Games elkezdte eltávolítani a virtuális boltokból a GTA-trilógia tagjainak korábbi verzióit.

A felújított trilógia a sorozat első 3D-s játékának, a GTA III-nak huszadik születésnapja alkalmából érkezik. A felújított és újra kiadott játékok mellett a fejlesztő a GTA Online játékosainak is kínál az évfordulóra extra tartalmat. Új játékon belüli kozmetikai elemek (új ruhák, új autós festések) és új, a fejlesztők szerint „szokatlan” küldetések várhatók majd az online térben.

A Rockstar azt ígéri, a következő hetekben több információt is közölnek majd a trilógia felújított változatáról. Ez október 22. környékén, a GTA III megjelenésének évfordulóján várható. A Grand Theft Auto széria a sorozat harmadik részével lett igazán sikeres, ez vezette be a filmszerűen gengszterkedős játékmenetet is.