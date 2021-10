Világuralomra törne a Sony

A Sony Interactive Entertainment elnöke, Jim Ryan nemrég arról beszélt, hogy nem teljesen elégedettek az óriáscégnél azzal, hogy mennyien játszanak a PlayStation-játékokkal. A szakember szerint ideális esetben az olyan sikercímeknek, mint a God of War, vagy a Last of Us annyi emberhez illene eljutniuk, mint egy új mozifilmnek, vagy zenei slágernek.

A cégnél nagyon hisznek abban, hogy új generációs konzoljuk, a PlayStation 5 lehet a Sony eddigi legnagyobb számban értékesített és legkedveltebb játékgépe. Ryan szerint azonban, ahogy az a GamesIndustry.biz interjújából is kiderül, ennél jóval ambiciózusabb tervei vannak a szórakoztatóipari nagyhatalomnak.

Egy olyan világban szeretnék élni, ahol a PlayStation játékait nem néhány tíz millió, hanem inkább több száz millió ember élvezheti. A jelenlegi generáció esetében, ha egy PlayStation-sikercím megjelenik, legfeljebb húszmillió embert húz be a monitorok elé. Az új zenéket és filmeket bárki fogyaszthatja, végeláthatatlan számban. Úgy gondolom, azok a művészeti és szórakoztatóipari termékek, melyeket a mi stúdióink készítenek, a szórakoztatóipar csúcsát képviselik

– nyilatkozta a szakember.

Jim Ryan elárulta, frusztrált amiatt, hogy a PlayStation-játékok plafonba ütköznek, mert megérdemelnék ezek a címek, hogy jóval több emberhez eljussanak.

Az elnök szavai azért meglepőek, mert a Sony korábban többször is biztosította a játékosokat arról, hogy elkötelezettek a konzol-exkluzív címek felé, és azon vannak, hogy ezek a játékok a lehető legtovább csak és kizárólag PlayStationön legyenek elérhetőek.

Több PlayStation-játék is megérkezett már PC-re

A közelmúltban olyan PS-játékok váltak elérhetővé PC-n is, mint a Death Stranding című futurisztikus sétaszimulátor, ahol egy futár bőrébe bújhatunk, a mesés-felfedezős Journey, a motoros-zombis Days Gone, vagy éppen a kultikus Horizon Zero Dawn és a Detroit: Become Human, mely néhány android tragédiáját mesélte el. Amennyiben a Sony célja tényleg az, hogy egy szélesebb közönség felé nyissanak, kénytelenek lesznek egyre több terméküket a kiadással lehetőleg egy időben elérhetővé tenni a számítógépen játszó embereknek is.

Mindazonáltal a dolog még olyan játékok esetében várat magára, mint a 2018-as Pókember és a rendkívül nehéz Demon's Souls.

A felhő alapú játékoké a jövő?

Sokak szerint a felhő alapú játékok jelentik a jövőt, ám ahogy a PC-s megjelenések tekintetében a Microsoft a piacvezető, úgy ebben az ágazatban is olyan cégek járnak a Sony előtt, mint az Amazon és a Google, elég utóbbi esetben a Stadia nevű szolgáltatásra gondolni. A Sonynak persze ott van a PlayStation Now, de ahogy a Forbes-magazin megjegyzi, azt sem lehet teljesen kizárni, hogy egy, a Game Pass-ra hajazó szolgáltatást indít el a PlayStation. Az előfizetéses, és rengeteg kiváló játékot kínáló Game Pass az Xbox egyik legnagyobb ütőkártyája, de ennek a megvalósításához a Sonynak külsős partnerre lenne szüksége.

Egyik napról a másikra 500 millió PS5-öt eladni abszurd tervnek hangzik, így amennyiben tényleg uralni akarja a szórakoztatóipart a Sony, alternatív, és jelenleg a cég által kihasználatlan opciók után kell nézniük.

A Forbes a témával kapcsolatos értekezésében hozzáteszi, a Nintendónak olyan globálisan ismert és felkapott franchise-ok állnak a rendelkezésére, mint a Legend of Zelda, a Mario, vagy éppen a Pokémon, így egy zárt rendszeren ezek a játékok sikert tudnak elérni. A PlayStation közelmúltban kiadott címei is komoly hatással voltak azért a játékiparra, nem csak az Uncharted-sorozat, hanem akár a Returnal és a legutóbbi Ratchet & Clank is, de így is érdekes lesz látni, milyen új irányokba nyit majd a szórakoztatóipari cég.