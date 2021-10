Videójáték készülhet a Squid Game alapján

A Netflix új koreai sikersorozata, a Squid Game szeptember 17-én került képernyőre, és egy hónap alatt 142 millió néző adott neki esélyt. A produkció ezzel a streaming-szolgáltató legsikeresebb szériája lett, még a Bridgertont is jócskán megelőzte. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a szórakoztatóipari nagyhatalom franchise-zá bővítené a Squid Game-et, ennek egyik első lépése pedig egy videójáték lehet.

A Squid Game története egy Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) nevű szerencsejátékfüggő sofőrről szól, aki anyjával él együtt, és attól szenved, hogy lányát képtelen anyagilag támogatni. A produkció főszereplőjét akkor invitálja játékra egy különös idegen, amikor Gi-hunnak éppen rendkívül rossz napja van. Ennek végeredménye pedig nem más, mint hogy csatlakozhat egy olyan játéksorozathoz, melynek győztese hatalmas pénzt zsebelhet be. A 456 eladósodott, és jobb sorsra vágyó résztvevő egyetlen dologról nem tud csupán:

aki itt kiesik, az meghal.

Fotó: Netflix

A videójátékos adaptáció ötlete tulajdonképpen kézenfekvő, hiszen ebben az iparágban a „battle royale” műfaja a mai napig rendkívül sikeres. A Fortnite-ot vagy éppen a PlayerUnknown's Battlegroundsot (PUBg) senkinek sem kell bemutatni, ezekben a játékokban a Squid Game-hez hasonlóan százas nagyságrendben néznek egymással farkasszemet az emberek, aki pedig utoljára talpon marad, az visz a végén mindent.

A Netflix sorozatában azonban a játékosok közötti bonyolult kapcsolatok, az egymással való konfliktusok is kulcsfontosságúak. Nagy kérdés, hogy ezt videójátékos formában miképpen lehetne adaptálni.

A Squid Game sikere nagyszerűen megmutatja, hogy a nemzetközi stratégiánk helyes volt. Mindig úgy gondoltuk, hogy azok a szériák futnak legjobban világszerte, amelyek erősen támaszkodnak egy bizonyos kultúrkörre. Jelen esetben a helyi koreai játékok, és karakterek miatt robbant akkorát a produkció – ez pedig izgalommal tölt el bennünket

- nyilatkozta a Netflix Asia vezetője.

Minyoung Kim azt is hozzátette, hogy kulcsfontosságú számukra, hogy játékokkal, és merchandise termékekkel bővítsék a Squid Game világát. Ezekkel pedig még több örömet okozzanak a nézőknek, miközben hűek maradnak ahhoz a szellemiséghez, amit az alkotó, Hwang Dong-hyuk megálmodott.

A Fall Guysba is bekerülhet a Netflix sikersorozatának egyik játéka

A Netflix szériájában bemutatott „piros lámpa, zöld lámpa” nevű játékot a legtöbben a Squid Game első epizódjában látták először. Pedig a Fall Guys fejlesztői már jóval korábban elgondolkoztak azon, hogy a „battle royale” alapokon nyugvó videójátékot hasonló pályával dobják fel.

A pályát konkrétan soha nem alkották meg a készítők, mert úgy gondolták, hogy a mozdulatlanság egyszerűen kiküszöbölhető, ha valaki leteszi a kontrollert. Ezzel kvázi csalhat. Most azonban a Fall Guys vezető dizájnere, Joe Walsh úgy nyilatkozott a Techradarnak, hogy lehet, hogy a Squid Game miatt mégis felélesztik az ötletet.

A Netflix a filmek és sorozatok mellett már a videójátékipart is meghódítaná

A lassan 210 millió előfizetővel rendelkező Netflix egyre komolyabb konkurenciával kell, hogy szembesüljön. Az Amazon Prime mellett az HBO Max és az Apple TV+ is ütős kínálattal csalogatja a nézőket. Erre válaszként a Netflix úgy döntött, belép a videójátékok piacára is, és meglévő csomagjaiban mindenféle többletköltség nélkül kínál majd játékokat is.