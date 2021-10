25 éves Lara Croft, a világ legismertebb kalandornője

Az első Tomb Raider rögtön hatalmas sikert aratott, így nem csoda, hogy sűrűn követték egymást a folytatások, 1997-ben jelent meg a Tomb Raider II és 1998-ban a Tomb Raider III. A kalandor történetét készítő Core Design csapata viszont a Tomb Raider: The Last Revelation című, negyedik felvonásra annyira belefáradt a verklibe, hogy a hősnő halálával fejezték be Lara Croft kalandját. A The Last Revelation a kritikusoknak se tetszett, mindenki érezte, hogy kicsit megfáradt már a széria. Az Eidos Interactive azonban ráparancsolt a fejlesztőcsapatra, hogy folytassák a franchise-t. Vélhetően a nagy nyomás miatt az ezután érkező Tomb Raider Chronicles minden idők egyik leggyengébb és a kasszáknál is legrosszabbul teljesítő címe lett.

A franchise az elmúlt két és fél évtizedben nehéz időszakokon ment keresztül, Lara Croft sztorijának komoly mélypontjai voltak, és az Underworld kiadása utáni megtorpanást követően egészen 2013-ig kellett várni arra, hogy a Crystal Dynamics és a Square Enix sikerrel megújítsa a Tomb Raidert.

A 2013-as rebootban egy olyan Lara Croftot kaptunk, aki még kezdő felfedező volt, pisztolyok helyett inkább íjára és nyilaira támaszkodott, és így nézett farkasszemet egy titokzatos szektával.

A kalandornőt a készítők nagy mellű szexszimbólum helyett sikerült esendő emberként ábrázolni. A sikerben és a jó fogadtatásban komoly szerepe volt Camilla Luddington színésznőnek is, aki a karakter hangját és a motion capture technológiának köszönhetően bizonyos jelenetekben a mozgását is kölcsönözte. 2017 novemberéig 11 millió példányban kelt el a 2013-as Tomb Raider, mely a játékszéria 10. felvonása volt, és ezzel az eredménnyel a valaha készült legsikeresebb résszé avanzsált. A sztorit persze folytatták, két évvel később jelent meg a Rise of the Tomb Raider, melyben Lara a fagyos Szibériában menekült a kegyetlen Trinity emberei elől. A kalandornő eredetsztorija 2018-ban a Shadow of the Tomb Raiderrel ért véget, melynek fejlesztése és marketingje összesen 110-130 millió dollárba került, ezzel minden idők egyik legdrágább videójátéka lett.

A Tomb Raider-horrorjáték, ami soha nem készült el

Kevesen tudják viszont, hogy kis híján 2013-ban reboot helyett Tomb Raider: Ascension címmel egy kőkemény horrorjáték készült Lara Croft főszereplésével. A franchise 25. születésnapja alkalmából a Square Enix kiadó tett közzé egy hétperces videót a soha el nem készült túlélőjátékról, melyben a kalandornő lovon közlekedik, sírt rabol, és olyan félelmetes szörnyetegekkel kerül közelebbi ismeretségbe, amelyeknek simán helyük lenne akár a Bloodborne-ban is.

Íme, a játékmenet-videó:

A játékmenet-videó az Ascensiont korai fázisban mutatja, így helyenként hiányos és vázlatos a grafikája, de a végeredmény így is vérfagyasztó.

A soha el nem készült játék nyilvánvalóan megalapozott a végül polcokra került, 2013-as rebootnak és folytatásainak, az előzménytrilógiába is átemeltek néhány horrorisztikus elemet az Ascensionből. A túlélős aspektusról már nem is beszélve.

Látványos koncepciós rajzok a soha el nem készült játékból:

Lara Croft a mozivásznon

Lara Croft nem csak a videójátékos ipart hódította meg, 2001-ben mutattak be egy mozifilmes adaptációt, melyben Angelina Jolie-ra bízták a főszerepet. A színésznő alakításán kívül a kritikusok nem sok mindent tudtak értékelni az alkotásban, amely a pénzügyi sikere miatt Az élet bölcsője címmel egy második részt is kapott.

2018-ban Roar Uthaug rendezésében és az Oscar-díjas Alicia Vikander főszereplésével mutattak be egy újabb Tomb Raider-filmet, mely a 2013-as, Crystal Dynamics-féle játékot vette alapul. Ebben Lara kezdő, optimista sírrablóként mutatkozott be. Sokak szerint míg az Assassin’s Creed és a Warcraft mozis feldolgozásait csúnyán elrontották, addig a Tomb Raider az egyik legjobb játékadaptáció lett, állítólag már a második rész fejlesztése is zajlik a színfalak mögött.

Sajnos azonban, ahogy arról sincsenek biztos információk, hogy a Tomb Raider videójátékos formában mikor kap rendes folytatást, úgy az új mozifilmről és a lehetséges premierdátumról is nagyon keveset tudni.