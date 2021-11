Sherlocknak lenni nem is olyan könnyű? Íme, öt kiváló nyomozós játék

A krimi műfaját erősítő filmek és sorozatok gyakran remekül le tudják kötni az embert. Ám, vannak olyan emberek is, akik a képernyő előtt a logikai bukfenceken kezdenek idegeskedni, és nem is tudják annyira élvezni a látottakat. Ők talán jobban teszik, ha a videojátékok felé fordulnak, ahol bárkiből Sherlock Holmes lehet, és megmutathatják, nekik milyen jól megy a nyomozás.

Összeszedtünk öt kiváló detektív játékot, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni!

Detroit: Become Human

2018 nagyszerű év volt, ami a PlayStation-játékokat illeti. Ekkor jött ki a God of War, a Marvel's Spider-Man, és bár kissé elveszett a zajban, a Detroit: Become Human is. A Quantic Dream alkotása kicsit olyan volt, mint a Westworld, az emberek és a gépek között viszonylagos harmónia alakult ki. Három android állt a történet középpontjában: az öntudatra ébredt és egy kislánnyal együtt bujkáló Kara, a lázadó hajlamú Markus, és egy Connor nevű rendőr. Amellett, hogy lenyűgöző grafikával rendelkezett, a Detroit: Become Human egy remek nyomozós játék volt, egyértelműen azok a részek működtek legjobban, amikor Connorral kellett a meghibásodott androidok körmére csapnunk.

A Quantic Dream csapata olyan címeket jegyzett korábban, mint a Heavy Rain és a Beyond: Two Souls. Ennek megfelelően a Detroit: Become Human is leginkább egy interaktív filmhez hasonlított, komplex karakterekkel, fordulatos történettel, és rengeteg beszélgetős, valamint QTE jelenetekkel (quick time event, amikor a gombokat gyorsan kell megfelelő sorrendben nyomogatni) . A játékban komoly hangsúlyuk volt a döntéseinknek, ha rosszul reagáltunk valamire, az életekbe kerülhetett.

L. A. Noire

A Rockstar Games által kiadott L. A. Noire leginkább azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a játékmenet nagy része olyan volt, mintha egy GTA-ba csöppentünk volna. Ezúttal viszont ahelyett, hogy egy szimpla bűnözőt alakítottunk volna, aki lopott kocsikkal járta a várost, és mindenféle gaztetteket követett el, egy zsaru bőrébe bújva kellett nyomoznunk. Az L. A. Noire 1947-be kalauzolt, Los Angelesbe, az angyalok városába, ahol egy feltörekvő, Cole Phelps nevű rendőr szerepében eredtünk a rosszfiúk nyomába.

A játékban felderítettük a bűntények helyszíneit, beszélnünk kellett a szemtanúkkal és esetleges gyanúsítottakkal. Az L. A. Noire-ról annak idején azért beszélt mindenki, mert a játékhoz az arcukat és hangjukat adó színészeket olyan jól digitalizálták, és annyira odafigyeltek a készítők az apró gesztusokra, arcmimikára, hogy ha nyitott szemmel játszottunk, le lehetett olvasni a karakterek arcáról, hogy kinek van vaj a füle mögött.

Batman: Arkham Knight

A DC-képregények világának legnagyobb detektívje Batman, polgári nevén Bruce Wayne. A szuperhőst az elmúlt években bemutatott mozifilmek elfelejtették annak ábrázolni, ami valójában: egy szuperokos nyomozónak. Az Arkham-játékszéria mostanra legendásnak számít, ezek közül is talán a befejező rész, az Arkham Knight adott különösen nagy hangsúlyt a Denevérember nyomozásainak.

A 2015-ben megjelent játék Joker halála után játszódott, Gotham városát pedig egy másik ismert főgonosz, a Madárijesztő tartotta rettegés alatt, aki a titokzatos Arkham Knighttal kiegészülve ment ölre Batman ellen. A szériára jellemző verekedős, nyílt világú aspektus megmaradt, de néhány izgalmas újdonsággal ki is egészült. Ezek közül az egyik legfontosabb a Batmobile használata volt, a játékosok végre bepattanhattak a kultikus járgányba, és így is szelhették a sötét hangulatú várost. A Batman: Arkham Knightban a nyomozás különösen összetett, és néha időigényes tevékenység volt, de tényleg elérte, hogy a világ legjobb detektívjének érezzük néhány órára magunkat.

Disco Elysium

Ha valaki a nihilt keresi a játékokban, az a Disco Elysiumban rögtön az elején megtalálja. A történet ugyanis sötét képernyővel kezd, a főszereplő nyomozónak még a szemét sincs kedve kinyitni. Aztán a megviselt fickó feltápászkodik, felöltözik, és másnaposan, amnéziával küszködve kimegy a nagyvilágba. A Disco Elysium egy roppant összetett játék, ahol rengeteg döntést kell meghoznunk, kezdve detektívünk alapvető személyiségjegyeivel. A ZA/UM fejlesztőcsapat alkotása olyan, mintha Charles Bukowski lázálma elevenedett volna meg, egy alkoholista nyomozó története, akit rohadtul nem érdekel ez az egész, így többnyire csak sodródik az eseményekkel.

A Disco Elysiumot azoknak találták ki, akik szeretik a hosszú, beszélgetős játékokat. A Final Cut verzióban igaz, hogy hangalámondás került a szöveges részekre is, de ettől függetlenül jó adag türelem kell ehhez az alkotáshoz. A festett, művészi grafikával rendelkező játékból abszolút kimaradt a harc. A főszereplő hozzáállását talán mindennél jobban tükrözi, hogy amikor kikászálódik hotelszobájából, piától bűzlő lehelettel, az első dolga, hogy az első vele szembejövő nőt megpróbálja lefektetni.

A játék irodalmi igényességgel rendelkezik, ami nem véletlen, hiszen Robert Kurvitz, észt író jegyezte a sztorit, ami nagy késéssel, de az összes modern konzolra, így PlayStation 4-re és 5-re, valamint Xbox Series X/S-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is megjelent, érdemes is esélyt adni neki. A Disco Elysiumban a tévéipar is meglátta a lehetőséget, készül a sorozatos adaptáció belőle.

The Wolf Among Us

A Telltale Games védjegyévé tette a történetorientált, beszélgetős videojátékokat, amelyekben a döntéseinknek komoly súlyuk van. A cég olyan képregényadaptációkat hozott tető alá, mint a The Walking Dead, a Game of Thrones, vagy éppen a Guardians of the Galaxy. A játékstúdió komoly sikert aratott a The Wolf Among Us című misztikus kalandjátékkal is, mely az Eisner-díjas, idehaza Fabulák címen ismert Fables képregények előzményeit taglalta.

A főszerepben egy Bigby Wolf nevű kőkemény detektívet ismerhettünk meg, a 80-as évek New Yorkjában. Az amerikai metropolisz alternatív verziójába kalauzolt a The Wolf Among Us, ahol mesekarakterek bújtak el, miután kiszorultak világukból. A misztikus közösséget gyilkosság rázta meg az öt epizódból álló sztori elején, a kalandokba pedig maga Hófehérke is becsatlakozott, aki a Farkassal együtt igyekezett megoldani a rejtélyt. A The Wolf Among Us 2013-ban jelent meg, mostanra kultjátékká nőtte ki magát. Elvileg a második rész is úton van, a csődtől megmenekül Telltale Games szállítja majd le, de hogy mikor, azt még sajnos nem tudni.