Elmondta a Sony, mit tud majd a PlayStation VR2

Jim Ryan, a Sony Interactive Entertainment vezetője a 2022-es CES-en hivatalosan is megerősítette, hogy érkezik a PlayStation 5 konzolhoz tervezett PlayStation VR2. A második generációs virtuálisvalóság-szemüvegről a PS5 kapcsán korábban már beszélt a japán óriáscég, ám azóta csend volt, és bár magát az új VR-t most sem mutatta meg a Sony, a szemüveg hardveres specifikációit elárulták.

A fejlesztő cég közleménye szerint a PS VR2 képes lesz haptikus visszajelzésekkel bombázni viselőjét, négy normál kamerával a fej, egy infravörös kamerával a szem mozgását követve. Az eszköz által megjelenített kép 4K lesz HDR-ben (2000 × 2040 pixel szemenként, OLED-kijelzőn), a képfrissítés pedig másodpercenként 90 vagy 120 Hz lehet. A szemüveg által 110 fokos szögben megjelenített képet láthat a viselője, a hardveres terhelést pedig a foveated rendering nevű technológiával enyhítik, amely a szem mozgásának követése nyomán a perifériás látótérben csökkenti a renderelt kép felbontását, így csökkenti az elvégzendő számítási feladatokat. A VR2 egy USB-C-kábelen keresztül csatlakozik majd a PS5-höz, nem lesz gond a sok csatlakozóval, mint a PS4-es VR kapcsán.

Az új VR-szemüveghez tartozó kontrollerekről már 2021 tavaszán lerántotta a leplet a gyártó, ezek a Sense kontrollernek elnevezett irányítók inkább hasonlítanak az Oculus által fejlesztettekhez, mint a PS4 virtuálisvalóság-szemüvegéhez használt PS Move-kontrollerekhez. A VR2 irányítóiban is ugyanolyan adaptív ravasz és haptikus visszajelző rendszer lesz, mint a DualSense-ben, a kontroller pedig állítólag sokkal precízebb mozgásérzékelésre lesz képes, valamint fel fogja ismerni, hol helyezkedik el a játékos ujja a joysticken.

A VR2-höz egyelőre egy új játékot jelentettek be a japánok, ez a Horizon Call of the Mountain. Megjelenési dátum sem a játékhoz, sem a VR-hoz nincs, előbbihez egy nagyon rövid kedvcsináló azonban már igen. A Horizon-játékok közül a Forbidden West is 2022-ben érkezik a PS5-re.