A németek cenzúrázták a hónap legjobban várt videójátékát

Februárban igazi kánaán lesz, már ami a videójátékos megjelenéseket illeti. Többek között érkezik a Horizon Zero Dawn folytatása, a Forbidden West, a verekedős Sifu, és a FromSoftware újabb izzasztóan nehéz alkotása, az Elden Ring is. A polcokra február 4-én ezeken kívül felkerült a Dying Light 2 Stay Human, amire nem kevesebb, mint hét évet várt a közönség, és talán az erős felhozatalból ez az egyik leginkább várt újdonság. A világ egyik legjobb zombis játékának második részét már gőzerővel nyüstöljük is, és így öt óra játék után azt kell, hogy mondjuk: annak ellenére, hogy néhány bugot tapasztaltunk benne, PlayStation 5-ön, teljesítménymódban egészen jól muzsikál.

Az eredeti Dying Light a Techland korábbi játékából, a Death Islandből nőtte ki magát, és hasonlóképpen egy felfedezős, nyílt világú alkotás lett, csak éppen megfejelték azzal, hogy a karakterünk szinte bármilyen épületre fel tudott mászni, és parkouros mozdulatokkal az egész várost a magáévá tehette. A 2015-ös első résznek megvoltak azért a maga hibái, például a lövöldözés elég béna lett benne, ezt a fejlesztők ki is szedték az új felvonásból. A Stay Humanben már csak közelharc van, az eszközeink persze ugyanúgy folyamatosan mennek tönkre, így kraftolunk kell mindent. A temérdek lootolás mellett pedig megmaradt a Dying Light keménymagja: vagyis, hogy nappal egész nagy nyugalomban lehet cikázni az új helyszínen, a Villedor névre keresztelt betondzsungelban. Éjszaka azonban elszabadul a pokol, a zombik felélednek, és nagyon durván elharapják a torkunkat, ha nem igyekszünk.

A Dying Light 2 jó pár évvel a harrani események után veszi fel a fonalat, egy Aiden nevű fickóval a főszerepben, aki a lánytestvérét keresi, illetve szívesen móresre tanítaná azt a szemétládát, aki mindkettejüket fogva tartotta kiskorukban. A Techland újdonsága rögtön az elején ügyesen megalapoz a hangulatnak, és még azokat is gyorsan magával ragadja Villedor, akik amúgy ódzkodnak a nyílt világú játékoktól.

Nem mindenki lehet azonban boldog a megjelenés miatt. Például a németek sem, akik a Dying Light 2 Stay Human keményen cenzúrázott változatát kaphatták csak kézhez – a slusszpoén az egészben pedig, hogy sem a Steam, sem pedig a Techland nem figyelmeztette őket ezzel kapcsolatban.

A zombis játék, ahogy a Heise Online is beszámolt róla, Németországban nem kapott korhatárbesorolást, a német törvényeknek ugyanis nem sikerült megfelelnie a produktumnak. Emiatt a Techland arra kényszerült, hogy egy erősen cenzúrázott verziót vágjon össze a játékból.

De mi marad ki a Dying Light 2 német kiadásából?

Elég jelentős dolgok, a végeredmény azért lesz sokkal lájtosabb, mert a Dying Light 2 német verziójában nem mutathatnak sem lefejezést, sem pedig csonkolást. Egy közelharci FPS-nél, ahol emberi ellenfeleket is gyilkolászunk, többek közt machetával és más vágóeszközökkel... ez elég illúzióromboló. A Disney-nél is valami hasonló szabály van érvényben, a Star Wars Jedi: Fallen Ordernél is halál idegesítő volt például, hogy a droidokat darabokra lehetett szelni, de a rohamosztagosoknál egyáltalán nem fordult elő, hogy bármelyiküknek levágtuk volna kezét-fejét. Márpedig egy fénykard képes erre, talán nem kell bővebben ecsetelnünk, a filmekben is alig volt olyan Skywalker, aki ne vesztette volna el a kezét.

További csavar az egészben, hogy aki a Dying Light 2 megvágott kiadásával rendelkezik, az más országok játékosaival nem coopozhat együtt per pillanat. A Techland azt ígéri, hogy a későbbiekben kompatibilissé teszik a két kiadást, de erre lehet, hogy heteket, hónapokat kell még várni.

A The Gamer szerint Németországban a Mortal Kombat 11 és a Resident Evil 8 is korábban kapott korhatárbesorolást, pedig azok is elég erőszakos játékok. Egyesek szerint a Techland már alapból egy cenzúrázott verziót adhatott le, hogy megelőzzék a bonyodalmakat. A németek a dolgot így is ki tudják játszani, ha más ország viszonteladójától szerzik be a játékot, így ők is szert tehetnek az általunk ismert Dying Light 2-re.