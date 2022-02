Ingyen van a hétvégén az Ubisoft legjobb extrémsport-játéka

Az Ubisoft nyílt világú játékaival vált ismertté, a kiadót legfőképp ezek miatt a címek miatt szeretik – vagy éppen utálják – az emberek. A Far Cryt és az Assassin's Creedet nem kell senkinek sem bemutatni. Az óriáscég mostanában ezeket megfejelve, a zsánerben mozgó, de eléggé újító és merész alkotásokkal is próbálkozott. Az Immortals Fenyx Rising még azokat is levette a lábukról, akik alapvetően ellenzik az Ubisoft üzletpolitikáját és a videojátékos világhoz való hozzáállását.

Hasonlóképp meglepett sokakat a 2016-ban PC-re, Xbox One-ra és PlayStation 4-re kiadott Steep, amelyben a téli sportokba vethettük bele magunkat: az Alpokban síelhettünk, snowboardozhattunk, vagy akár ejtőernyőzhettünk is, csodálatos környezetben.

Fotó: Ubisoft North America / YouTube

Ezt utóbbi, vagyis a Steep szellemiségét vitte tovább a Riders Republic, amit tavaly év végén adott ki az Ubisoft, immár új generációs konzolokra, Xbox Series X/S-re és PlayStation 5-re is. Az extrém sportos játék a sokak által kedvelt elődre alapozott, de szebb grafikával, fluidabb játékmenettel és még több adrenalindús kihívással várta a játékosokat.

A Riders Republicban visszatér a legtöbb, a Steepben is űzhető sportág: lehet síelni, snowboardozni és a levegőt szelni, az egész kiegészült viszont a hegyi biciklizéssel, ami irtó jól sikerült. Az Ubisoft kihagyhatatlan multiplayer játékként jellemezte a Riders Republicot, és tényleg elég nagy poén 63 másik emberrel kergetőzni, és néha felakadni itt-ott vagy a falnak csapódni. Az Ubisoft nyílt világú sportjátékában hét különböző nemzeti parkot lehet felfedezni, a térkép pedig óriási, így jó ideig el lehet veszni bennük.

A Steephez hasonlóan a Riders Republic sem egy szimulátor, itt is árkádosabb a játékmenet, és arra megy ki az egész, hogy a lehető legtöbben tudják élvezni a videojátékot. A fejlesztők azért odafigyeltek a részletekre – sportolókkal és profi csapatokkal egyeztettek, így nem mindegy például, hogy melyik márkájú biciklit választjuk, mert mindegyik más statisztikával rendelkezik, és egészen eltérően fognak viselkedni.

Az Ubisoft a Riders Republic Twitter-oldalán jelentette be, hogy február 10-től 14-ig, egy egész hétvégén át tartó ingyenes időszakot tartanak a játékban. Az akció a PlayStation- és az Xbox-tulajoknak lesz elérhető. Ahogy más ingyenes hétvégék esetében, úgy most is minden előrehaladás és XP megtartható, így ha valakinek megtetszik a játék, és megvásárolja, nem kell mindent a legelejétől kezdenie. A Riders Republic konzolon kapott egy 50 százalékos leértékelést is, 12 ezer Ft-ba kerül jelenleg. Lehet mérlegelni, hogy megéri-e.