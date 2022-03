Magyar horrorjáték hozza ránk a frászt áprilisban

Hiánypótló videójáték a láthatáron – április 22-én jelenik meg egy, a gamingiparba betörni készülő magyar indie fejlesztőcsapat, a DeppreSick játéka. A Remorse: The List már hosszú évek óta készül, mely nem hétköznapi egyvelegnek ígérkezik: hiszen egy nagyon erőszakos, ugyanakkor retró stílusú darab lesz. Mindez nem véletlen, ugyanis az alkotók célja, hogy megidézzék a korai 2000-es évek horrorjátékainak hangulatát. A DeppreSick alkotásaira eddig is jellemző volt, hogy kaotikusak, hátborzongatóak és próbára teszik a gamerek képességeit, és ezúttal is valami hasonló élményt kínálnak.

A Remorse: The List az első előzetese alapján a felsoroltak közül mindnek megfelel, a játék túlélőhorror lesz, ahol FPS-nézetben nézhetünk farkasszemet a ránk leselkedő rémségekkel. A játéknak már csak a helyszíne is különleges, egy Hidegpuszta nevű városban játszódik. A történet elég ködös, egyelőre keveset tudni róla, mindösszesen annyit, hogy a főszereplőnek egy különös lista eredetét kell majd kiderítenie.

A fejlesztők által hozzánk eljuttatott levél alapján a Remorse: The List félig nyitott világú lesz, a játékosok házakban, utcákon barangolhatnak és felfedezhetik ezt a morbid világot. A cselekmény három szálon fut majd, ezek pedig tetszőleges sorrendben felfedezhetőek lesznek. Mivel túlélőjátékról van szó, folyamatosan nyomás alatt leszünk tartva azáltal, hogy az inventory kapacitása a szokásosnál sokkal szűkösebbnek ígérkezik.

Más olyan survival-horrorjátékokhoz képest, mint mondjuk az Outlast, a Remorse: The List szerencsére abból a szempontból megengedőbb lesz, hogy fegyverek széles arzenáljából válogathatunk benne. A mostanában egyre népszerűbb, kamerázós megoldás helyett szimpatikus húzás ez a készítőktől. Kicsit unjuk már, hogy máshol szinte csak szemlélői vagyunk az eseményeknek, és maximum elrohanni tudunk a szörnyek elől. A magyar csapat játékában felvehetjük a kesztyűt, hogy tényleg pokolra küldjük a mumusokat.

A DeppreSick tájékoztatása szerint a történet három különböző befejezéssel rendelkezik, így vélhetően a döntéseinknek súlya lesz ebben az új magyar horrorjátékban.

A Remorse: The List PC-re jön ki, Steamen lesz megvásárolható, és már most érdemes kívánságlistára tenni. Az Ifju Péter által alapított kis fejlesztőcsapat célja nem más, mint hogy megragadjanak a piacon és a későbbiekben teljes állásban ezzel foglalkozzanak.

Április végén mi biztosan teszünk egy próbát a Remorse: The Listtel, mert a fentebb látható trailer egészen lázba hozott minket.