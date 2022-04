Iszonyúan nagyot bukott a Halálos iramban videójáték

A kezdetben az illegális utcai versenyek világába kalauzoló, majd a negyedik filmtől inkább akciófilmes stílust felvevő franchise pedig még a mai napig dübörög. Mit dübörög, hasít, hiszen a Universal zászlóshajójáról van szó, már a tizedik felvonását is bejelentették, melyet két részre bontva kap meg a közönség elvileg 2023-ban és 2024-ben. Ráadásképp a Halálos iramban kitermelt eddig magából Hobbs & Shaw címmel egy spin-offot, meg egy animációs sorozatot a Netflixen, hogy a gyerekek se maradjanak menő verdák nélkül.

A nézők vevők minderre, Magyarországon is rendre megtölti a mozikat a Halálos iramban, és vannak, akik rohannak az újabb és újabb filmekre. Ki tudja, hogy egyfajta eszképizmus vagy mazochizmus áll a dolog hátterében, de attól tartunk, hogy van, aki tényleg szórakoztatónak találja a Vin Diesel neve által fémjelzett franchise-t.

A tősgyökeres rajongóknak találták ki a Fast & Furious Crossroads című videójátékot, amit a 2019-es Game Awardson nagy csinnadratta közepette prezentált Vin Diesel és Michelle Rodriguez: nagyjából ők lehettek az egyedüliek a Földön, akiket bármi izgatottsággal töltött el a projekt, ami első ránézésre is úgy nézett ki, mint egy PS2-es játék. A dolog azért is volt meglepő, mert a Slightly Mad Studios dolgozott rajta, akik korábban a Need for Speed: Shiftet és a Project CARS-t adták ki a kezeik közül. A kiadó, a Bancai Namco Entertainment nevét legutoljára az Elden Ring kapcsán hallottuk, utólag ők is nagyon szégyellhetik magukat a Crossroads miatt.

A Fast & Furious Crossroads rettenetes értékeléseket kapott, nem csak a sajtóban, hanem a mezei gamerektől is. A játék négy órás volt, ebből kettőt átugorhatatlan átvezetők nézésével kellett tölteniük az embereknek, a maradék 120 percre jutott a borzalmas, elavult és unalmas játékmenet. Az autós játék ráadásul 60 dollárba kerül, ami iszonyú nagy lehúzás.

A Slightly Mad Studios nemrég jelentette be, hogy április 29-én megszűnik a Fast & Furious Crossroads digitális forgalmazása, és onnantól a DLC-k sem lesznek megvásárolhatóak. Azok a játékosok, akik már beszerezték a terméket, nem veszítik el azt, és a jövőben is le tudják majd tölteni, ha arra szottyanna kedvük, hogy a saját idegrendszerüket rombolják egy kis aszfalthuszárkodással.

Az online játékmódok is maradnak egy ideig, bár csak idő kérdése lehet, hogy a szervereket is lekapcsolják a fejlesztők.

A Fast & Furious Crossroads 2020 nyarán jelent meg, így két évet sem töltött a piacon, ezzel hasonlóan nagy bukásnak tekinthető, mint a Driveclub című autóversenyzős szimulátor, ami iránt ugyancsak annyira megcsappant az érdeklődés, hogy levették a polcokról.