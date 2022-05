Az Ubisoft Singapore közel hat éve fejleszti a Skull & Bones című új videójátékát, amelyben hatalmas térképen, a hajónkat külső nézetből irányítva vághatunk neki a veszélyes Indiai-óceánnak. Az egyszemélyes mód mellett legfeljebb öt társunkkal együtt kalózkodhatunk majd a videójátékban, ami a nemrég kiszivárgott, első játékmenet videója alapján nem is néz ki rosszul.

A Skull & Bonest a publikumnak a 2017-es E3-on jelentették be, a projekt a valóságban sokkal régebbre nyúlik vissza. Egészen pontosan az Assassin's Creed IV: Black Flag című játékig, amelyben ugyebár komoly szerepet kapott a hajózás is, a kötelező orvgyilkolás mellett. Olyannyira, hogy a kalózos játék kiegészítőjének szánták a Skull & Bonest eredetileg. Aztán rengeteg variálás következett, volt olyan is, hogy teljes egészében PvP-nek szánta az Ubisoft ezt az új játékot, mire sikerült kitalálnia a kiadónak, hogy mi lehet a helyes irány.

A videójáték dizájnerei és írói az évek alatt jöttek-mentek, a készítőgárda szinte teljesen lecserélődött, ami reálisan belegondolva picit sem jó előjel. Az Ubisoft állítólag több mint 200 millió dollárt elvert már a projektre, így nyilván nem akarják kukázni – lesz, ami lesz, ki fog jönni. Még akkor is, ha egy, a Cyberpunk 2077-hez hasonló romhalmazt kapnak végül a gamerek, amit egy hét alatt elfelejt mindenki.

Manapság, ha videójátékokról van szó, akkor a „live service” a hívószó.

Azaz, a megjelenést követően a Skull & Bonesszal azt tervezi az Ubisoft, hogy folyamatosan bővítik majd tartalmakkal. Nem akarunk károgni, de a Destiny óta ez nem nagyon jön össze senkinek, csúnyán megbukott emiatt a modell miatt az Anthem és a Marvel's Avengers is. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy a Skull & Bones lesz az a fecske, ami nyarat csinál.

Mióta a játékmenet-videó kiszivárgott a Skull & Bonesról, a Redditen hirtelen sok gamer aktivizálta magát, akik azt kérik, hogy az Ubisoft legyen szíves, és csináljon inkább egy újabb Black Flag-játékot. Annak több értelme lenne a közösség szerint.

Addig is, akik egy kis kalózkodásra vágynak, a Sea of Thievesre érdemes ránézniük a műfajban, mely PC-re és Xbox Series X/S-re ugyancsak elérhető. A Microsoft Studios által publikált játékban konkrétan volt A Karib-tenger kalózai crossover, amelynek keretein belül Jack Sparrow tiszteletét tette, a fenti kép is onnan származik.