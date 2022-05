Nagy bajban van a Prince of Persia-remake, talán el sem készül

Félelmetes belegondolni, hogy a Prince of Persia: The Sands of Time lassan húsz évvel ezelőtt jelent meg. Mintha tegnap lett volna, hogy belevetettük magunkat az Ubisoft-féle rebootba, amely mesterien épített Az Ezeregyéjszaka meséinek hangulatára. A történet egy névtelen hercegről szól, aki a szultán fondorlatos tanácsadójának javaslatára szabadon engedi az idő homokját. Igen ám, de emiatt a palota népének nagy része szörnyeteggé válik, a főhős előtt pedig adott a feladat: kijavítani a hibát, amelyet elkövetett.

Fotó: Playstation / YouTube

A The Sands of Time, amellett hogy nagyon szép grafikája volt a maga idejében, a főhős fluid mozgásának, a parkourozásnak és az idő-visszapörgetős mechanikának köszönhetően nagy befolyással volt számos később megjelent videójátékra. Ebből a játékból nőtte ki magát például az Assassin’s Creed-széria, de a Batman: Arkham-játékok és a PS4-es Pókember készítői sem tagadhatják le, hogy a Prince of Persia inspirálta őket.

2004-ben Warrior Within címmel folytatást kapott, majd a The Two Thrones című harmadik résszel trilógiává bővült a herceg története. A The Sands of Time-ból mozifilmet is készítettek, ám a Jake Gyllenhaal főszereplésével 2010-ben vászonra került adaptáció remek bevételei ellenére brutális kritikákat kapott, és az időt manipuláló herceg élő szereplős változatban nem is tért vissza többet.

Az Ubisoft Forward nevű rendezvényen 2020-ban jelentették be, hogy a Prince of Persia: The Sands of Time remake-et kap. A megszépült és modernizált játékot eredetileg tavaly januárra ígérték, PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra, ám az Ubisoft Mumbai és az Ubisoft Pune által fejlesztett játék megjelenését elhalasztották.

A remake első előzetese láttán a gamerek kiborultak, akik amiatt panaszkodtak, hogy a grafika olyan pocsék, hogy bántja a szemüket.

Az Ubisoft magyarázata, miszerint egy olyan játékot szeretnének a rajongók kezébe adni, amely vizualitását tekintve elüt minden más vetélytárstól, de jól illik a fantasyzsánerhez, nem állta meg a helyét. Először két hónappal csúsztatták el a játékot, majd határozatlan időre, mondván, a céljuk egy olyan remake elkészítése, amely frissként hat, ugyanakkor hű az eredeti The Sands of Time-hoz.

Legutóbb arról volt szó, hogy valamikor 2022-ben vagy a 2023-as év elején jöhet ki a játék, de nemrég újabb rossz hírek érkeztek a The Sands of Time Remake-kel kapcsolatban.

A Prince of Persia: The Sands of Time Remake fejlesztését az Ubisoft Montréal veszi át, az a csapat, akiknek a gondozásában a Sands of Time-trilógia megszületett. Ez egy fontos lépés előre, a fejlesztőgárda az Ubisoft Pune és az Ubisoft Mumbai által összerakott alapokra épít majd, és minden erejével azon lesz, hogy a remake méltó legyen a nagy múltú klasszikushoz

– jelentette be az Ubisoft.

Az óriáscég arról nem számolt be, hogy mi miatt döntöttek úgy, hogy lecserélik a két fejlesztőcsapatot. Mindenesetre a rajongók részéről jó sok türelemre lesz szükség, hogy a remake végre kézzelfogható állapotba kerüljön. Ebben a pillanatban nem lehet tudni, mikorra készülhet el, és hogy jön-e egyáltalán a legújabb generációs konzolokra, vagyis PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re. Ha befejezik egyáltalán valaha – ezt is tegyük hozzá gyorsan.