Sorozat készül minden idők legrémisztőbb horrorjátékából

A 2010-ben kiadott Alan Wake-et a mai napig a Remedy Entertainment legjobb játékának tartják. Mindemellett az egyik legijesztőbb is a zsánerben; története egy kreatív válsággal küszködő íróról szól, aki a nejével Bright Falls városába érkezik, hogy kieresszék kicsit a felgyülemlett gőzt. Itt nem telik el sok idő, és az asszonyt elrabolják, Alan pedig egy pisztollyal és zseblámpájával felvértezve kénytelen szembenézni a sötétség erőivel, ha valaha is viszont akarja látni Alice-t.

Fotó: Gamespot trailers / YouTube

A Remedynek nagy álma volt az elmúlt években, hogy a hátborzongató lövöldözős játékot a tévéképernyőre ültesse. Most végre mozgásba lendült a projekt, hiszen az Alan Wake-sorozat az AMC-nél kötött ki. A kábelcsatorna az adaptációk nagy mestere, olyan képregényeket dolgoztak fel sikerrel, mint a The Walking Dead és a Preacher, de a Terror, Dan Simmons regényének sorozatos verziója is hozzájuk fűződik, illetve talán mondani sem kell, hogy a Breaking Bad ugyancsak náluk futott.

Az Alan Wake nem csak azért volt élvezetes, mert a frászt hozta ránk – a történetmesélés meglepő elemekkel operált, ugyanis a tévésorozatok felépítését követte. Epizódokra bontva haladt előre a megviselt író meséje, ezek ráadásul teli voltak fordulatokkal és cliffhangerekkel, hogy ne tudjuk könnyen letenni a kontrollert.

Jó ideje nem beszéltünk az Alan Wake-szériáról. Most azonban, hogy az AMC megvásárolta a jogokat, elkezdtünk velük együttműködni, hogy tető alá hozzuk a televíziós változatot

– mondta Sam Lake kreatív direktor egy frissen megjelent videóban. A szakember nem túloz, 2018-ban érkeztek meg az első hírek a sorozattal kapcsolatban, ami nem tegnap volt.

Az Alan Wake 2012-ben kapott egy különálló spin-off játékot, Alan Wake’s American Nightmare címmel. Ezt követően titokban sokan reménykedtek benne, hogy a horrorisztikus franchise folytatódhat, ám egészen 2021-ig kellett várni, hogy mozgásba lendüljön a dolog. Tavaly szeptemberben PC-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re, PlayStation 4-re és PlayStation 5-re is megjelent az eredeti játék modernizált, remastered változata.

Alig három hónappal később, a decemberi The Game Awardson derült ki, hogy a Remedy már fejleszti az Alan Wake 2-t ennek tetejében, aminek megjelenését 2023-ra tervezi a fejlesztőcsapat.

Sam Lake szerint a kreatív folyamatok szépen haladnak, az Alan Wake 2 egy része már játszható formában van, de a cégnél úgy döntöttek, hogy a korábbi hírekkel ellentétben idén nyáron még nem mutatnak belőle semmit nekünk. A promóció, azaz a trailer és a demógyártás helyett a Remedy inkább arra koncentrál, hogy a teljes játék minél magasabb minőségben készüljön el.