Öt érdekesség, amit a 2022-es Call of Dutyról tudni kell

Idén sem maradunk új Call of Duty nélkül, a háborús FPS-t ráadásul az az Infinity Ward fejleszti, akik a három évvel ezelőtt megjelent, Modern Warfare-t is csinálták. Az új játékban, mely ennek a résznek a folytatása lesz, a drogkartellek elleni harcok állnak majd a középpontjában, olyan visszatérő, legendás figurákkal, mint Captain Price, Soap, Gaz, vagy éppen Ghost.

Fotó: Call of Duty / Youtube

Igaz, hogy a hivatalos és mindenre kiterjedő leleplezés még várat magára, de már most összeszedtünk öt fontos dolgot, amit az idén érkező Call of Duty: Modern Warfare II-ről tudni érdemes.

1. A megszokottnál picit korábban kerül polcokra

A CoD-fanatikusok ahhoz lehetnek szokva, hogy a lövöldözős játék friss része általában novemberben érkezik a boltokba. A Call of Duty: Modern Warfare II ehhez képest már október 28-án megvásárolható lesz. A gyorsaság oka, hogy a legutóbbi részt, a második világháborúba kalauzoló Vanguardot az Activision bukásnak könyvelte el, ezért mihamarabb tovább akar lépni a kiadó, és javítani a botlást. Apróbb szépséghiba, hogy egyelőre nem tudni, hogy vajon milyen platformokra érkezik az új Call of Duty – gondolunk itt arra, hogy az előző generációs konzolokra, PlayStation 4-re és Xbox One-ra kijön-e, vagy csak PS5-re és Xbox Series X/S-re, PC mellett.

2. Nem remake lesz, hanem folytatás

Jó nagy kavarodást okozhat majd a fejekben, hogy annak idején, még 2009-ben készült, ugyancsak az Infinity Ward gondozásában egy Modern Warfare II című játék. Ám ez az új rész nem azt remake-eli, hanem a fentebb emlegetett, 2019-es Modern Warfare folytatása lesz. Igaz, hogy a 141-es Task Force és sok más karakter visszatérő elemként lesz jelen az új CoD-ban, de az FPS egy eddig soha nem látott sztorit mesél majd el. Remélhetőleg a készítőknek sikerül ismét épkézláb egyjátékos módot összerakniuk, mert mostanában a játéksorozat ebből a tekintetből erősen botladozott.

3. Minden eddiginél realisztikusabb harcok várnak ránk

Ahogy a bevezetőben említettük, a Modern Warfare II-ben drogkartellekkel akasztjuk össze a bajszunkat, mégpedig kolumbiaiakkal. Ez önmagában érdekesnek ígérkezik, de állítólag a következő Call of Duty a játékmenetét tekintve mindennek tetejében hiperrealisztikus lesz. A karakterünk reagál majd arra, ha lőnek rá: megijed, remegő kézzel tölti be a tárat, amennyiben szorult és stresszes helyzetben találja magát. Eddig a CoD-okban a szereplők rideg gépekként, vérprofikként viselkedtek – szóval reméljük, ebből tényleg lesz valami. Csak a hab a tortán, hogy úgy tűnik, a döntéseinknek súlyuk lesz, így többféle befejezés is vár ránk az új játékban.

First look at the main characters in #ModernWarfare2 pic.twitter.com/ZJMuPkzwcS — Modern Warfare 2 & Warzone News (@WarzoneIntel) May 24, 2022

4. Visszatérhet Steamre a játéksorozat

Egy friss tweet arra enged következtetni, hogy a Call of Duty: Modern Warfare II Steamen keresztül is elérhető lesz. Annak idején, még 2017-ben a Black Ops 4 volt az első olyan játék a franchise-ban, amely a Battle.neten, az Activision Blizzard launcherén keresztül volt játszható, a trend pedig folytatódott a Modern Warfare-rel, a Warzone-nal, a Black Ops Cold Warral, és a Vanguarddal is. Sokan, ha PC-s játékról van szó, inkább a Valve-hoz tartozó Steam platformját preferálják, így tényleg nem lenne ostobaság egy hasonló döntés.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) will be on Steam & the Epic Games store. pic.twitter.com/WOouc9sm0Z — 🎄 Santa Ricky (@_FireMonkey) June 2, 2022

5. Június 8-án jön a teljes leleplezés, addig kedvcsinálóval hergelik a fanokat

A 2019-es Modern Warfare csapata, a Task Force 141 a folytatásban is visszatér – ez látszik legalábbis a Modern Warfare II kedvcsináló trailerében. Az élőszereplős képsorok a kommentek alapján jól felhergelték a CoD-fanokat, és már csak pár napot kell várni a teljes leleplezésre.