A Trónok harca íróját, George R. R. Martint nem lehet azzal vádolni, hogy ne lenne sokoldalú ember. A 74 éves művész, akit a Time magazin az amerikai Tolkiennak nevezett el, nemrég közreműködött az év eddigi legnagyobb videójátékos szenzációjában, az Elden Ringben, melynek világépítésében és háttérsztorijának megalkotásában segédkezett.

Az ezzel kapcsolatos kérdés, melyet Martinnak Stephen Colbert a The Late Show-jában feltett, abszolút jogos: a műsorvezető ugyanis arról érdeklődött, hogy a Mester vajon kipróbálta-e az Elden Ringet?

„Nem játszottam vele, mert az emberek egyre mérgesebbek a Winds of Winter miatt. Sajnos rettenetesen addiktív személyiségem van. Régebben nagyon sokat játszottam, olyan címekkel, mint a Railroad Tycoon, a Master of Orion és a Homeworld, ezek csúnyán magukba szippantottak. Hetek, hónapok teltek el, én meg csak ültem előttük a piros fürdőköpenyemben, és azzal nyugtatgattam magam, hogy csak még egyet játszok, tényleg ez lesz az utolsó. Hanyagolnom kellett, mert minden időmet felemésztette a dolog” – nyilatkozta az ismert szerző.

George R. R. Martin azt is elárulta, hogy a Winds of Winter háromnegyede már készen van. A tűz és jég dala regénysorozat hatodik részére már 2011 óta várnak a rajongók. Ekkor jött ki a legutóbbi könyv, a Sárkányok tánca, de azóta ugyancsak polcokra került a Sárkányok háza című HBO-sorozatnak alapot adó, a Targaryenekről szóló Tűz és vér 2018-ban. A tűz és jég dalát lezáró A Dream of Spring még a kanyarban sincs, az olvasók közül pedig sokan aggódnak amiatt, hogy Martin előbb meghal, mint befejezné a nagy ívű sztorit. A károgás annak ellenére sem csitult, hogy a művész többször megkérte az embereket, hagyják abba, és ne emlegessék a halálát.

A videójáték-iparral kapcsolatban George R. R. Martin megjegyezte, ámulattal tölti el, hogy egy-egy készítőgárda legalább akkora, vagy még annál is nagyobb munkát öl bele a játékaiba, mint a filmstúdiók teszik a nagy blockbustereknél.

Az elmúlt hónapokban kiderült, sokaknak nem volt világos, hogy Martin az Elden Ringgel kapcsolatban pontosan milyen írói munkát végzett. Ezzel kapcsolatban tiszta vizet öntött a pohárba: „A From Software arra kért, hogy írjam meg a játék múltját. Hogy mi történt 5 ezer évvel korábban, mi verte szét a világot, hogy az Elden Ring jelenje ennyire beteges és ijesztő lett. Kitaláltam a karaktereket, akik egymást öldösték, hogy milyen erejük volt, és magát a körítést. Gyönyörű játék kerekedett ki az együttműködésünkből, a legszebb, amit valaha láttam. Csodás és részletes, a gamerek ráadásul imádják, így én is büszke vagyok rá, hogy részese lehettem.”

Az Elden Ring PC mellett PlayStation 4-re és 5-re, valamint Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re jött ki, a legtöbben azt várják, hogy a Game of the Year szavazásokon hatalmasat tarolhat majd ez a dark fantasy. Valószínűleg nem is lőnek mellé nagyon, akik így gondolják, bár a God of War Ragnarök még közbeszólhat.