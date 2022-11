Kamuszaga van, mégis élvezetes ez az új mobiljáték

A Marvel Snap október 18-án vált széles körben elérhetővé, az Androidra, iOS-re és amúgy PC-re is kiadott mobiljáték érkezését árgus szemekkel vártuk. Nem csak azért, mert imádjuk a szuperhősöket, és ipari mennyiségben fogyasztjuk a velük kapcsolatos tartalmakat. Hanem mert a készítőgárda, a nemrég megalakult Second Dinner élén az a Ben Brode áll, aki a Blizzard egyik sikercímét, az ugyancsak kártyajáték Hearthstone-t jegyezte korábban játékrendezőként, és egy csomó exhearthstone-os szakembert magával vitt az új cégébe.

A jó hír, már azoknak, akik ismerik a Hearthstone-t, az, hogy a Marvel Snap még a nagy elődnél is gyorsabb tempójú és ezért ütősebb videójáték. Az egy az egy elleni meccsek során a paklinkban mindössze 12 kártya található, és hat kör áll a rendelkezésünkre, hogy elgyepáljuk az ellenfelünket. Olyan hősöket vethetünk be a Marvel-univerzumból, mint a Hangya, Vasember, Amerika Kapitány, de kozmikus lények is felbukkannak, például A galaxis őrzői vagy éppen Thor.

A játékszabályok tényleg nem bonyolultak, három helyszínen csapunk össze, a végén pedig az a célunk, hogy ezek közül kettőn a végső, összesített pontszámunk több legyen, mint a másiknak. A hősöknek és a gonoszoknak rendkívül eltérő képességeik vannak, akad olyan köztük, aki az ellenség lapjait gyengíti, más a csapattársait buffolja. A Marvel Snap egy fontos dolgot azért elvár a játékosától, hogy ügyesen fel tudjuk mérni, éppen hogy áll a szénánk.

Kozmikus kockákért megy a küzdelem

Amennyiben nyeregben érezzük magunkat, akkor afféle mini-Thanosként csettinthetünk, így megduplázva a téteket és persze a nyereményt is. A csavar ebben a játékmechanikában, hogy az ellenfél is megteheti ugyanezt, így tovább emelve a feszültséget és megint duplázva a téteket. Alapjáraton a Marvel Snapben meccsenként kettő kozmikus kocka a tét, amely a rankunkat emeli. Ha mindenki csettint, akkor viszont akár nyolcat is elvihet a győztes.

A Marvel Snapre azért lehet csúnyán rácsúszni, mert a mérkőzések alig 2-3 percesek, és a feszültség minden alkalommal kitart a végéig. Az utolsó pillanatig kétséges ugyanis, hogy ki fog nyerni. Ha mindehhez hozzáadjuk, hogy 50-nél is több helyszínen, például New Yorkban, Asgardban vagy éppen Wakandában vezethetjük csatába karaktereinket, és a választék a lapokat tekintve is nagy, hiszen 200 darabszám körüli fejleszthető kártya került bele a Marvel Snapbe, akkor nem csoda, ha úgy vigyorgunk, mint egy kisgyerek karácsonykor. Az élvezeti faktort pedig tovább emeli, hogy az új lapokat, új hősöket és gonoszokat úgy gyűjtjük folyamatosan, ahogy egyre magasabb szintűek leszünk a játékban.

Jó játék, de a Marvel Snap kamutól bűzlik

Már nem azért, mert más mobiljátékokhoz hasonlóan azt éreznénk, hogy az alapjáraton ingyenes Marvel Snap a mikrotranzakcióival a pénzünkre hajtana, és mindenáron pay-to-win akarna lenni. Szó nincs hasonlóról, legfőképp újfajta dizájnokat tudunk venni a meglévő Marvel-karaktereinkre, ha túl vastag a pénztárcánk. A Marvel Snapnek inkább azért van kamuszaga, mert bár a fejlesztők minden megszólalásukkor hangsúlyozzák, hogy egy PvP-játékról van szó... gyanús, hogy többnyire botok ellen játszunk inkább.

Azaz nincs kellőképp nagy játékosbázisa a Snapnek, így gépi ellenfelekkel dob össze minket úgy, hogy nem szól róla, hogy nem valódi player ellen megyünk. Mindezt az után kezdtük el megsejteni, hogy 10-15 mérkőzést is lejátszottunk úgy a Marvel Snapben, hogy egyszer sem kaptunk ki. Sőt, meg sem izzadtunk. Mint kiderült, a 30-as rankig mindenki gépi ellenféllel játszik, de ezután is úgy tűnt számunkra, hogy többnyire botokat ad be a játék.

Kicsit csalódás, mert tényleg meglenne a Marvel Snapben a potenciál, hogy valami újat mutasson a Candy Crushon és az Angry Birdsön felnőtt generációnak. Ez végre egy igényes mobiljáték, amit sajnos az fog tönkretenni, hogy egyszerűen nem találnak rá az emberek.

6,5/10