Nem vicc, 750 ezer forintot kérnek ezért az új videójátékért

Sokan szívják manapság a fogukat joggal, hogy mennyire felmentek a tripla A-s videójátékok árai. Nem csoda, a közelmúltban ott volt a PlayStation 5-re és PC-re megjelent Forspoken című fantasyjáték, amelyet egy adag jó szándékkal is csupán közepesnek nevezhetünk. Így az érte elkért 27 ezer forintos ár túlzásnak tűnhet. Az is. Még a Dead Space 2023-as remake-je esetében is fogtuk a fejünket picit, amikor hasonló árkategóriában beszereztük, pedig egy irtózatosan ijesztőre sikerült, ügyesen újragondolt túlélőhorrorról van szó, nagyszerű újításokkal, például átalakított pályarészekkel és alternatív befejezéssel.

Ezekhez képest is sokkolóan hathat az az árcédula, amit a The Hidden and Unknownra aggatott a ProX nevű indie fejlesztőcsapat – tekintve, hogy a vizuális regénynek is beillő tudományos-fantasztikus történet 1949 euróba, azaz nagyjából 750 ezer forintba kerül. Ráadásul nem is egy hosszú alkotásról van szó, amelyet még komótosan játszva is 2 óra alatt ki lehet pörgetni.

A The Hidden and Unknown cselekményéről annyit érdemes tudni, hogy egy Brian nevű kissrácról van szó benne, akit az iskolában piszkálnak fiútársai, a lányok meg folyton kiröhögnek. Ugyanakkor egy jövőből érkezett robot a segítségére siet, hogy a kölyök vissza tudjon csatlakozni a társadalom körforgásába. Mindemellett a Kotaku kiemeli, hogy a videójáték durván kritizálja a nyugati társadalmat, filozofikus köntösbe öltöztetve papol a mai férfiak elnőiesedéséről és a nők elférfiasodásáról. Ráadásul teszi mindezt egy 8 perces, a régi Star Wars-filmekben használt legördülő szövegfal tolmácsolásában.

Fotó: Shell42b / YouTube

A játék készítője, aki ThePro álnévre hallgat, interjút is adott a The Hidden and Unknownnal kapcsolatban, és elárulta, miért szabott játékának csillagászati árat.

Nem hiszem, hogy bárki megvásárolja, és óva is szeretném inteni az ötlettől az embereket. Akinek nincs túl sok pénze, kerülje el ezt a játékot! Nem akarok senkinek bajt okozni

– nyilatkozta a PCGamesN újságírójának kérdésére az alkotó, akiről annyit lehet tudni, hogy Szlovákiából származik, most Svájcban él, és a The Hidden and Unkown drágaságát azzal indokolja, hogy a saját, személyes történetéről van szó benne, amit nem akar potom összegekért a publikum szemei elé tárni.

A Steamen elérhető legdrágább játék készítője azt is bevallotta, hogy szerinte is őrült ötlet, de ha a marketing beválik, és legalább két ember megveszi, ő már jól jár az egésszel.