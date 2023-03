Már tűkön ülve várjuk az új Alien-játékot

Legutoljára 2014-ben lelkesedtünk Alien-videójáték iránt, akkor jelent meg a Creative Assembly fejlesztésében a Sega által kiadott Alien: Isolation. Az FPS az 1979-es, Ridley Scott által rendezett A nyolcadik utas: a Halált idézte meg szellemiségében, nemcsak retrofuturisztikus dizájn és vérfagyasztó hangulat jellemezte, a lopakodós játékban Ellen Ripley (Sigourney Weaver) lányának a bőrébe bújtunk, aki egy xenomorffal volt kénytelen halálos bújócskát játszani. Az Alien: Isolation jól fogyott, 2015 májusáig kétmillió példányban, ennél is fontosabb azonban, hogy megmutatta, a horrorfilmes franchise-ra a videójáték-ipar bátran támaszkodhat.

Fotó: IMDb

Az idén nyáron érkező Aliens: Dark Descent az Isolationhöz képest másabb játék nem is lehetne, de a frissen publikált játékmenet előzetese alapján nagyon úgy tűnik, hogy pofás adaptáció sülhet ki belőle. A Tindalos Interactive alkotása a harmadik Alien-film, A végső megoldás: Halál után 20 évvel veszi fel a fonalat, és egy tengerészeti egység négy tagja felett vehetjük át az irányítást benne, akik egy holdállomáson kitört csetepatét indulnak el kivizsgálni. Nemcsak ellenséges katonák, hanem természetesen xenomorfok is az útjukat állják a különböző képességekkel rendelkező katonahősöknek, akiket izometrikus nézetből, valós idejű harcokkal, némi időlassítással megspékelve mozgatunk majd.

Az Aliens: Dark Descentnek különös bájt ad, hogy az általunk fejlesztgetett katonákra kénytelenek leszünk nagyon vigyázni, amennyiben az alakulatunk valamelyik tagja elhalálozik, az a földön marad végleg, és semmilyen módon nem lesz visszahozható abban a végigjátszásban. Mindemellett a kommandósaink lelkiállapotát is figyelnünk kell majd, a feszültséghez pedig jócskán hozzáad, hogy a mesterséges intelligencia a harcmodorunkhoz alkalmazkodik, így még nagyobb kihívás elé állítva bennünket.

Ahogy a GameSpot emlékeztet rá, nem ez az egyetlen, klasszikus filmen alapuló videójátékos feldolgozás, ami a közeljövőben érkezik, hiszen ilyen módon elevenedik meg A texasi láncfűrészes mészárlás és a Robotzsaru is. Utóbbin ráadásul a Teyon csapata működik közre, amely a remekül sikerült dupla A-s Terminator: Resitance-t is kiadta a kezei közül nemrég.

Az új Alien-játék június 20-án jelenik meg PC-re, PlayStation 4-re és PlayStation 5-re, valamint Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re.