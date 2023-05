Szédítő előzetest kapott az új Pókember-játék

A PlayStation Showcase-ek mindig felcsigázzák a gamereket, mert a Sony ezeken az online prezentációkon mutatja be nekünk pár havonta a PlayStation-konzolokra várható legnagyobb videójátékos dobásait. A május 24-én megtartott esemény nem szűkölködött újdonságokban: végre rendesen belenézhettünk az Alan Wake 2-be, ismét megcsodálhattuk az Assassin's Creed alapjaihoz visszatérő Mirage-t, és tíz percnél is hosszabb játékmenet traileren debütált a Marvel's Spider-Man 2, mely minden Game of the Year-díjátadó nem annyira titkos esélyesének ígérkezik, és az Insomniac Games által fejlesztett, 2018-as Marvel's Spider-Man, valamint annak 2020-as mellékágának, a Marvel's Spider-Man: Miles Moralesnek az eseményeit folytatja.

A Marvel's Spider-Man 2 új előzetese már az első jelenetében nagy dolgot leplez le, az egyik főgonoszát, Kravent, a vadászt, aki a Pókembereket veszi célkeresztjébe, de rajta kívül más ikonikus rosszfiúk is felbukkannak majd az Insomniac új alkotásában, köztük Dr. Curt Connors, vagy más néven a Gyík, és a vérszomjas Venom is. Sőt, lehet, hogy Peter Parker is a legyőzendő „rosszfiúk” között lesz, legalábbis erre utalnak a legfrissebb, lentebb látható képsorok, amelyeken a fekete szimbióta által szőtt gúnyáját viseli a főszereplő.

Az új Pókember-játékban egy jóval agresszívabb, sötétebb hangulatban lévő Peter Parkerre számíthatunk, nagyjából, mint a Tobey Maguire főszereplésével készített 2007-es mozifilmben anno. Mivel a Marvel's Spider-Man 2-ben láthatóan felváltva irányíthatjuk majd a két hálószövőt, időnként Miles Morales bőrébe bújva, adja magát, hogy a brooklyni kölyökkel kell majd legyűrnünk az eredeti Pókit.

Szinte már megható, hogy az Insomniac Games láthatóan mennyit pofozgatta az előző részben is élvezetes hálóhintázást, a Marvel's Spider-Man egyik, ha nem a legjobb része az volt, amikor New Yorkban lengedezhettünk, szélsebes tempóban, parkour-mozdulatokat villantva a járókelőknek. Mindez visszatér, csak felturbózva, hiszen lehetőségünk lesz arra, hogy erszényesmókus módjára sikló repüljünk. Emellett Miles Morales többféle új képességet kap, és nyilván a Venom által megfertőzött Peter Parker is mutat majd pár soha nem látott trükköt.

Úgy összességében a Marvel's Spider-Man 2 egy, az elődjénél brutálisabb, darkosabb, és még drámaibb képregényadaptációnak ígérkezik.

Nagy szívfájdalmunk viszont, hogy a Peter Parker-féle fekete ruha a mi ízlésünknek egy kissé túl organikusan fest, leesik a képernyőről. Remélhetőleg ezzel kezdenek még valamit, ha mást nem, választható skinek segítségével. Örömteli, hogy ilyen sokat mutattak a Marvel's Spider-Man 2-ből, de azért látszik, a fel-felbukkanó glitch-ekből is, hogy van még a játékon mit fejleszteni.

A Marvel's Spider-Man valamikor ősszel jön ki PlayStation 5-re, pontosabb dátumot egyelőre nem tudunk, de szeptember-október magasságában lehet rá számítani. Az Insomniac nem csak ezen az egy Marvel-feldolgozáson ügyködik, jön még tőlük a Marvel's Wolverine is, mely az X-Men egyik legismertebb hősét, Rozsomákot hozza el nekünk.