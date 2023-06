Dühös nyilatkozatot tett egy híres játékfejlesztő a mesterséges intelligenciáról

Nagy divatja vagy manapság annak, hogy az embereket azzal riogatják, a mesterséges intelligencia a helyünkbe lép, és akár bizonyos szakmákban el is veheti a szakemberek munkáját. Erre, egészen pontosan a The Guardian témába vágó cikkére reagált David Gaider, a Dragon Age fantasy-szerepjáték egykori vezető írója, aki szerint nem eszik olyan forrón a kását, a BioWare csapata ugyanis már évekkel ezelőtt azzal kísérletezett, hogy procedurálisan generált küldetéseket rakjanak az alkotásaikba, de mindannyiszor belebuktak.

A random küldetések és véletlenszerűen generált tartalmak persze nem hiányozhatnak a videójátékokból, elég olyan címekre gondolni, mint a Minecraft, a No Man's Sky vagy éppen a Shadow of Mordor, amelyek sikerrel használták a módszert. Gaider szerint azonban, amikor komplexebb feladatról van szó, például karakterek személyiségének megalkotásáról, abba beletörik a mesterséges intelligencia bicskája.

Fotó: IMDb

„Á, igen! A procedurálisan generált tartalmak... erről a BioWare-nél is elgondolkodtunk anno, hogy milyen jó lenne, ha végtelen számú dialógust tudnánk procedurálisan létrehozni. Sőt, akár küldetéseket is! De minden alkalommal rá kellett jönnünk, hogy hiába érezzük úgy, hogy karnyújtásnyira van a lehetőség, a végeredmény lapos lett, és lélektelen” – írta a szakember Twitteren.

A Dragon Age veterán alkotója szerint a legnagyobb probléma egy, a mesterséges intelligenciára támaszkodó módszerrel az, hogy csak látszólag képes az MI tartalmat készíteni. Nem küldetéseket talál ki és ír meg, csak valami olyasmit, ami hasonlít egy küldetésre, és rettenetesen basic feladatot ad a játékosnak, például, hogy gyűjtsön össze 20 darab szamócát, és vigye oda valamelyik NPC-nek.

„A mesterséges intelligencia ugyanezt teszi a narratívával is, mint a küldetésekkel, a rendelkezésére álló elemekből rak össze egy sztorit, ami persze csak egy rendes, ember által megírt történet halovány utánzata. Félreértés ne essék, a játékfejlesztőket ez nem fogja megakadályozni, hogy próbálkozzanak, főleg az MMO-k esetében, ahol egyszerűbb questek is bőséggel akadnak, és egy csomó energiát bele fognak ölni, mire rájönnek arra, amire mi is rájöttünk...” – tette hozzá Gaider.

Jelenleg is nagy erőkkel zajlanak a próbálkozások az MI kreatív használatára a videójáték-iparban, az Ubisoft például a Szellemíró programmal kísérletezik, amellyel az a céljuk, hogy kevésbé fontos, háttérdialógusokat írassanak a mesterséges intelligencia segítségével.