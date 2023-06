Mindenkinek leesett az álla ettől az új Star Wars-játéktól

Azok után, hogy az Xbox Showcase-en bejelentették, nem kellett sokat várni rá, hogy az Ubisoft bővebb betekintést engedjen nekünk új, nyílt világú Star Wars-játékába, a Star Wars: Outlawsba. A 10 perces prezentáció nem kevés meglepetést tartogatott, kiderült, hogy amellett, hogy Kay Vess nevű hősnőnk menő dzsekijébe bújva lopakodva, és face-to-face, sugárpisztollyal a kezünkben küldjük másvilágra a birodalmiakat, több bolygót is felfedezhetünk… sőt, néha űrcsatákba kell majd bonyolódnunk a 2024-ben PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re érkező videójátékban.

Az űrhajónk mellett akár a rajongók számára jól ismert lebegő motorokra is pattanhatunk az Outlawsban, és apró űrlénytársunk, Nix úgyszintén a segítségünkre lesz a rohamosztagosok ellen, aki képes lesz rá, hogy harc közben elejtett fegyvereket odahozzon nekünk. Ennyiből már egyértelmű lehet, hogy az Ubisoft játéka nem a jedikre összpontosít, fénykardunk se lesz, inkább egy Han Solo-szimulátorra kell számítanunk, melynek története A Birodalom visszavág és A jedi visszatér között játszódik. Ergo az ígéretek szerint, bár mi magunk egy vadonatúj karakterrel játsszuk a kalandot, ismerős arcok visszatérésére számíthatunk majd.

A Star Wars: Outlawst nem véletlenül emlegetik már most afféle sci-fi Grand Theft Autóként, a gameplay videóban látható, hogy egy ponton, miután túl sokat piszkálja Kay Vess a birodalmiakat, felvillan egy „Wanted” logó, vagyis körözötté válunk, és a rosszfiúk onnantól kezdve minden erejükkel azon vannak, hogy nyakon csípjenek bennünket.

A messzi-messzi galaxisban játszódó filmek, sorozatok és videójátékok is egyre bátrabban távolodnak már el a jediktől, a Disney+-on futó Andor épp emiatt volt zseniális, de az old school szimulátorokat idéző Star Wars Squadronst is pont ezért szerették sokan. Bár a Star Wars: Outlaws sztorijáról egyelőre keveset tudni, a Kotaku arról már lerántotta a leplet, hogy Vess egy soha nem látott heistot próbál véghez vinni benne, afféle „még egy utolsó balhé!” felkiáltással.

„Amikor leültünk a Lucasfilmmel tárgyalni a játékról, egyértelműnek tűnt, hogy az ötödik és hatodik film közötti egyéves periódusban kell játszódnia a Star Wars: Outlawsnak, nem csak azért, mert a lázadók ekkor nincsenek benne a képben, hanem mert a Birodalom is ekkor a legveszélyesebb, és kaparintja magához az ellenőrzést, miközben a szindikátusok kezében egyre nagyobb hatalom összpontosul. Az alvilágról mesélni, és egy kezdő vagy sokat látott intergalaktikus zsivány tündöklését bemutatni talán ez a legjobb pillanat” – mondta a Massive Entertainment kreatív direktora, Julian Gerighty az amerikai IGN-nek.

A Star Wars: Outlaws nemcsak a szakmától, hanem a rajongóktól is jó fogadtatást kapott, főleg utóbbi számít ritkaságnak, mert a Star Wars-fanok híresek róla, hogy mindenféle új tartalomhoz kétkedve állnak hozzá.