A Bethesda nevét nemhiába ismeri a fél világ, a DOOM és a Wolfenstein mellett több, nagyon felkapott videójátékos franchise-ért ők felelnek. Ezek közé tartozik a Fallout-széria és a The Elder Scrolls is. Előbbi hardcore sci-fi, utóbbi oldschool fantasy, mindkettőre igaz ugyanakkor, hogy a rajongók ki vannak éhezve a folytatásukra: egészen pontosan a Fallout 5-re és a The Elder Scrolls VI-ra. Bár 2018-ban kiadták az online alapokra felhúzott Fallout 76-ot, a Fallout 4 jó régen, 2015-ben került polcokra, és a The Elder Scrolls esetében még rosszabb a helyzet, az ötödik rész, a legendás Skyrim kiadása óta 12 év telt el.

Fotó: IMDb

Az Activision Blizzard felvásárlása miatt zajló perben, amelyet a Microsofttal szemben indított az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság, az Xbox-vezér Phil Spencernek is jelenése volt a tárgyalóteremben, akit arról kérdeztek, hogy a The Elder Scrolls VI mikor és milyen platformokra érkezhet. A szakember lesújtóan nyilatkozott, a hír pedig megrázta a nemzetközi gamersajtó javát.

„A The Elder Scrolls VI megjelenése még olyan távol van, hogy jelen pillanatban azt se tudnám megmondani, melyik konzolgenerációra adjuk ki, a jelenlegire vagy a következőre. Ugyanaz a csapat készíti a fantasy RPG folytatását, amely a szeptemberben bemutatkozó Starfield című sci-fi-játékunkon az utolsó simításokat végzi éppen. Olyan játékról van szó tehát a The Elder Scrolls VI esetében, amelynek megjelenése még legalább öt évre van, de az is lehet, hogy még távolabb.”

Spencer szavai alapján 2028-ig nem számíthatunk a Skyrim folytatására. Bár hivatalos megerősítést még nem kapott, az Insider Gaming is arról ír, hogy a PlayStation 6 és a következő Xbox is abban az évben jöhetne ki, ergo a The Elder Scrolls VI lehet az első olyan videójáték, amelyről sejthetjük, hogy a következő konzolgenerációk nagy húzócíme lesz. Persze csak akkor, ha a Sony játékgépére is kiadják, mert a jelenlegi pletykák szerint elképzelhető, hogy PC- és Xbox-exkluzív cím lesz a fantasyból.

A Bethesda játékáról az első hírek 2018-ban láttak napvilágot, a fejlesztés ideje legalább tíz évre rúghat ezek szerint. Fentebb megtekinthető a The Elder Scrolls VI bejelentő videója, jelen pillanatban ez a 30 másodperces teaser trailer az egyetlen hivatalos anyag, amely a szerepjátékkal kapcsolatban elérhető.