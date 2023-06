Teljesen ingyenes lesz a Sims 5?

Az Electronic Arts tavaly októberben húzott egy merészet, és úgy határoztak, népszerű életszimulátoruk, a Sims negyedik részét ingyenesen letölthetővé teszik. A DLC-k persze továbbra is fizetősek maradtak, de az alapjátékot bárki nulla forintért megszerezhette, és örökre meg is tarthatta. Ezzel a húzásával a kétes döntései miatt is emlegetett kiadó 16 millió új felhasználót szerzett a Sims 4-nek, 70 milliósra duzzasztva a játékosbázist. Még így is meglepő, hogy egy friss szivárgás szerint a jelenleg is gőzerővel fejlesztett folytatás, a Sims 5 már a megjelenés napjától ingyenes lehet.

Erről egy, a Sims 5-höz – kódnevén Project Rene – kapcsolódó álláshirdetés tanúskodik: az EA olyan, monetizációs szakembert keres benne, aki azért felel majd, hogy meghatározza, mely tartalmak legyenek ingyenesek a játékban, és melyekért kelljen kinyitnunk a pénztárcánkat. Ami az érdekes az egészben, hogy a Project Renét a mostanra törölt, de a gaming sajtót már körbejárt posztban free-to-enter játékként emlegetik.

Az általában jól értesült Jeff Grubb, a Giant Bomb újságírója már szeptemberben arról írt, hogy az Electronic Arts azt fontolgatja, hogy a Sims 5-öt időről időre vadonatúj tartalmakkal bővített, úgynevezett live-service videójátéknak szánja.

„Úgy vélem, készen állhatnak arra az EA-nél, hogy a nagy játékaik számozott folytatásaival kapcsolatban komoly változtatásokat eszközöljenek, és ezek közé tartozik a Sims is” – nyilatkozta Grubb.

A GamesRadar felhívja rá a figyelmet, hogy egyelőre nem lehet tudni, vajon a free-to-play mit takarhat, az is elképzelhető, hogy afféle trial, próbaverziót kapnak az ingyenes letöltők, a Sims 5 lényegi részét pedig fizetős fal mögé rakják a készítők.

A Sims-rajongók, ha nem vigyáznak, jókora költségbe verhetik bele magukat, a 2015 februárjában megjelent Sims 4-hez, ha valaki az összes létező extrát és kiegészítőt le szeretné szedni, nagyjából 1000 dollárjába, az árfolyamtól függően 341 ezer forintjába fog fájni. A Sims 4-et a mai napig támogatja a fejlesztőcsapat, a Maxis új tartalmakkal, a Growing Together címre hallgató expansion pack idén márciusban jött ki, és júliusban elérhetővé válik a Horse Ranch is, amely lovaglást és westernbe illő ruhákat hoz magával.