Letarolta a világot ez az új videójáték, nem is véletlenül

Az első hullámokat a Stranger Things keltette, amelynek gyerekszereplői bolondultak a társasjátékért, és a Tótágasból érkező gonosz ellenségeiket is D&D-rosszfiúkról nevezték el. Aztán konkrétan kaptunk egy Dungeons & Dragons mozis adaptációt Betyárbecsület alcímmel idén tavasszal. A Chris Pine főszereplésével készített film hiába nem horpaszotta be a pénztárakat, a kritikusok imádták, már csak idő kérdése, hogy afféle kultklasszikusként gondoljanak rá később az emberek. Most a D&D megint egy izgalmas újdonsággal jelentkezett, a Baldur's Gate 3 című fantasy videójáték formájában. A Larian Studios alkotása viszont amellett, hogy augusztus 3-ai megjelenése óta a monitorok elé szegezte a gamereket, komoly vitákat is gerjesztett a szakmában,

a játékfejlesztők egy része attól tart, hogy a Baldur's Gate 3 lehet az új mérce, amit a kurrens videójátékoknak nehéz lesz megugraniuk.

Ami a kézzelfogható eredményeket illeti, Steamen az egyidejű játékosok száma már a 875 ezret is elérte, azaz a Baldur's Gate 3 alig négyezerrel marad el a Hogwarts Legacy legjobb eredményétől a platformon. Mindemellett a Metascore-on a PC-s verzió 97 ponton áll, megelőzve az ugyancsak kritikuskedvenc Disco Elysiumot és a Half-Life 2-t.

A Baldur's Gate 3 az a fajta szerepjátékos fantasy lett, amilyenből 5-10 évente készül csak egy, erre emlékeztet Xalavier Nelson Jr. szabadúszó játékdizájner is, aki szerint túlzott elvárás lenne azt gondolni, hogy innentől minden RPG ezt a szintet fogja megütni. A D&D-adaptáció sikeréhez szerinte számos dolog vezetett: a hosszú fejlesztési szakasz 2017 óta, a Larian-stúdió tapasztalata a zsánerben, a hároméves early access-periódus, ami kellő visszajelzést adott az alkotóknak a produktumukról, illetve megkerülhetetlen tény, hogy ismert IP-ra építkeztek több mint 400 dolgozóból álló csapattal.

Amit Nelson Jr. sugalmazni próbál írásával az az, hogy a csillagok különleges együttállása kellett nagyjából ahhoz, hogy a Baldur's Gate 3 egy annyira jó videójáték legyen, amit ha elindít az ember, elfeledkezik a munkájáról, a magánéletéről, és arról is, hogy milyen nap van éppen... csak kalandozik, gyermeki lelkesedéssel.

Hogy valóban anomália lenne-e a Baldur's Gate 3, arról majd az elkövetkezendő évek nagy AAA-videójátékai és azok minősége fog árulkodni. Mindenesetre a Larian Studios alapítója, Swen Vincke a PC Gamernek adott interjújában reagált a felvetésre:

„Természetesen, ha egy 10 vagy 50 dolgozóból álló cége van valakinek, nem érdemes akkora játékba vágnia a fejszéjét, mint a Baldur's Gate 3. Hogy új mércét hoztunk volna a videójátékos iparba, kötve hiszem, mert a sztenderdek naponta változnak, halnak meg és érkeznek újak a helyükbe. Egy olyan ágazatról beszélünk, ami képes újra és újra feltalálni magát. Amikor elkezdtem ezt az egészet, még az Assassin's Creed volt a mérvadó, senki se tudott hasonló játékra még csak gondolni se, hordóból öntötték bele a pénzt. Mostanra mégse ők a sztenderd. A videójátékok világában az a szép, hogy teret enged a kibontakozásra, senkitől nem vettük el erre az esélyt.”

Tény, hogy a Baldur's Gate 3 egyelőre nagyobb sikernek tűnik, mint a Diablo IV. A két alkotást nem csak azért hasonlítják össze, mert mindkettő fantasy, hanem azért is, mert a D&D világában játszódó alkotás mindenféle mikrotranzakciót nélkülöz, míg a Blizzard a skinekért jókora összegeket gombol le a gamerektől. Hogy a Baldur's Gate 3 tényleg új mérce lesz-e, és elhozza-e a mikrotranzakciók kikopását a AAA-s játékokból, megint csak azt tudjuk mondani, hogy majd az idő dönti el. Érdekes lesz a két szemünkkel látni a fejleményeket.

A Baldur's Gate 3 augusztus 3-a óta elérhető PC-re, szeptember 6-án PlayStation 5-re is befut, illetve valamikor majd Xbox Series X/S-re is a későbbiekben.