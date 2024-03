Nagy csinnadrattával jelentették be nemrég, hogy májustól indul a zárt alfatesztje a Marvel Rivals című új videójátéknak. Egy 6v6 online hero shooternek, amelyben külső nézetből vehetjük át az irányítást olyan jól ismert szuperhősök felett, mint Vasember, Loki, Hulk, Doctor Strange, Pókember és sokan mások. Az összesen 18 Marvel-karaktert felvonultató Marvel Rivalst az a Netease készíti, akik egyszer már hülyét csináltak magukból a Diablo Immortallal, hiszen eszement mennyiségben pakolták teli mikrotranzakciókkal azt, és joggal vívták ki a nép haragját maguk ellen.

Valami hasonlótól lehet tartani a Marvel Rivals esetében is, amelynek az első előzetesét már 2,3 millióan nézték meg cikkünk írásának pillanatában is – és ha a nézők között voltak a Blizzard szakemberei, ők közben biztosan félrenyelték a falatot. Merthogy a Marvel lövöldözős játéka egyértelműen az Overwatch-ról lett kopizva. Vasember konkrétan olyan, mintha Zaryát és Pharah-t gyúrták volna egybe, Loki képessége kísértetiesen emlékeztet Echóra, és akadnak még egyéb furcsaságok is. Például amikor másvilágra küldünk valakit, a felvillanó piros ikont egy az egyben az Overwatch-ból emelték át, a pályák dizájnja is izzadtságszagú másolatnak érződik, és a játékmenet szintén ismerősen hat, csak lassabb, ügyetlenebb és bazáribb, mint a Blizzard szebb napokat látott sci-fijében.

Oké. Vannak itt elemek, amiknek örülni is lehet, például Yuri Lowenthal hangja csendül fel, amikor Pókember megszólal, a szinkronszínész jegyezte ugyebár a hálószövő hangját az Insomniac Games nagysikerű adaptációiban, a 2018-as Marvel’s Spider-Manben, annak Miles Moralesre koncentráló spin-offjában, és a Marvel’s Spider-Man 2-ben.

A free-to-play Marvel Rivalsben extra az Overwatch-hoz képest, hogy a pályák rombolhatóak, ez a húzás is elsülhet jól, ugyanakkor nagyon meglepő lenne, ha a Blizzard nem izzította volna be a jogi osztályát a látottak miatt. Tényleg nagyon pofátlan az egész.

Nyilván a Netease részéről elhangzottak már azóta olyan fellengzősnek szánt PR-szövegek, hogy ez az eddigi legambiciózusabb játékuk, a lelküket belepakolták a Marvel Rivalsbe. Ugyanakkor a játékosok remeghetnek, mert a későbbi szezonokra ígért extrák, például a skinek biztosan jó drágák lesznek. Merthogy a Netease erről ismert, nem fogják vissza magukat, amikor a gamerek pénzügyi lehúzásáról van szó.

Érdekes továbbá a játékban, hogy egyes Marvel-hősök akár összefoghatnak egymással, Mordály képes lesz Groot hátára ugrani, és onnan lövöldözni – illetve a Hulk-féle istencsonttörő betonba verés is nosztalgiával töltheti el a Bosszúállók-rajongókat. Kérdés, hogy van-e még annyi kraft a hero shooterek zsánerében, hogy hosszú ideig és jelentős számban lekösse az embereket a Marvel Rivals. Ezt majd idővel látjuk csak, miután széles körben megjelent.

Nem ez az egyetlen Marvel-játék, ami a színfalak mögött készül, hiszen 2025-ben polcokra kerül a Marvel 1943: Rise of the Hydra is, amely pár fokkal nagyobb volumenű produkciónak ígérkezik. Ebben a második világháború idején, Párizsban hősködhetünk majd, nem csak Amerika Kapitány, polgári nevén Steve Rogers, hanem Wakanda királya, azaz Fekete Párduc felett is átvéve az irányítást. Emellett ugye az EA boszorkánykonyhájában a Motive Studio kotyvaszt egy különálló Vasember játékot, nyilván azt is tűkön ülve várjuk.