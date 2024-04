A zombik, zonbik vagy zumbik a haiti folklórban vudu mágiával feltámasztott halottak, alakjuk a XIX. századi irodalom rémmeséin keresztül került be a populáris kultúrába. A mozikban 1932-ben Lugosi Béla főszereplésével érkeztek meg.

A 2010-es évek volt az az évtized, amikor a zombi invázió mint horror toposz végképp elcsépeltté vált. A Walking Dead tévésorozatban és a Last of Us játékban a műfaj lényegében megtalálta igazi önmagát: az internet pangó közösségi médiás korszakának közéleti hangulatára jól rezonált a civilizációs és társadalmi összeomlás. Ezelőtt és eközben a videójátékokban meglehetősen vegyes minőségű töltelékszereplőként találkozhatunk velük.

10. Régi idők zombija – The Devil Inside

Listánk nyitó tétele a miheztartás végett egy francia hátterű játék 2000-ből, amelyen különösen erősen érezhető a 80-as évek hangulata. A történet egyfajta tévés horror-valóságshow, amiben a játékos passzív társa egy folyamatosan mögötte loholó operatőr – emiatt már önmagában is különleges harmadik plusz egy nézetű a játék. A zombik elképesztően lassúak és jellegtelenek, de a játék béna kezelése gondoskodik róla, hogy így is nehéz legyen leküzdeni őket. Jó sok hiba is maradt a játékban, könnyen örökre elakadhat, aki nehezen megközelíthető helyre bemászik. Ugyanakkor a szerző ködös emlékei szerint rajzfilmes hangulatú ötletek is előfordulnak, mint a bottal sétáló és közben géppisztolyozó öregnéni zombi.

9. A jampec – Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

A Stubbs egy 2005-ben megjelent Xbox játék volt, amiben fordult a kocka és a zombi nem alapértelmezett legkönnyebb ellenfél, hanem főhős. A Fallout játékokból ismert ötvenes évek retrofuturisztikus Amerikájában járunk, az atom és tejturmix világában, ahol a közjátékokat a korszakra jellemző módon a játékban animált kabaréjelenetekkel oldották meg. Kissé lapos történet, sok marháskodással, de hangulata miatt kultuszjáték lett belőle.

8. Angyalbőrben – S.T.A.L.K.E.R. játékok

A S.T.A.L.K.E.R. történetnek van egy komoly kulturális íve, ami a Sztrugackij-fivérek tudományos-fantasztikus kisregényétől és Andrej Tarkovszkij művészfilmjén át a csernobili atomerőmű balesetéig tart – az ukrán fejlesztőknek lényegében minden idők egyik legjobb horrorjátékát köszönhetjük. A játék az erőmű körüli zárt zónában játszódik, ahol élőhalott katonákkal is lehet találkozni. Ezek igazi közhelyzombik, fenyegetőek és veszélyesek is. Egy apró gond, hogy minden más sokkal veszélyesebb náluk, az emberek, az állatok és a környezet is. Ebben a játékban ugyanis minden ellenünk van: a sugárzás, az anomáliák, a banditák, a mutáns kutyák, vaddisznók, bizonyos módokban még a mutáns nyulak is sokkal rettenetesebbek.

7. Mirigyzombik – Sunset Overdrive

Az immár tíz éves Sunset Overdrive egy punkrockos, anti-tömegkulturális hangvételű Xbox játék, amiben egy túltolt energiaital változtatja hólyagos szörnyekké a szintetizátoros zene kedvelőit. Kicsit ijesztőek, de közben vicces az egész.

6. Blőd zombi – Blood

Az 1997-es Blood a lista legrégebbi produkciója, egyben minden idők egyik legalulértékeltebb játéka a legendás Monolithtól. Egy igazi mindent bele horror, vidámparkkal, óriás pókokkal, Addams-family és Ragyogás utalásokkal. A zombik itt madzaggal felkötött gatyájú kopasz és sportos földművesek, akik a talajból emelkednek ki és fejszével próbálnak lecsapni. Gyorsan futnak, de lassan lendítik a fejszét. Mindez igazából semmi ahhoz képest, hogy helyenként vasvillával kell patkányok ellen harcolnunk.

5. Vegyes zombik – Roblox

A Roblox egy 2006-ban indult, máig meghatározó játékplatform, ahol kis ügyességgel bárki saját játékot készíthet és valamiért mégis mindenki vicsorgó bohócos játékot készít. A kreatív lehetőségek itt sokkal többet jelentenek, mint a produkció végső minősége. A zombik ennek megfelelően kisebb-nagyobb futkározó sárgás-hupizöld kockaemberek, gyakorlatilag a zombiság értelmezési tartományának legprimitívebb végpontjához konvergálnak.

Olyan a fejük, mintha egy krumplipüréből készült vécéülőke lenne. Senki se fél olyan zombiktól, akik a szivárvány színeit viselik.

– mutatott rá a szerző által megkérdezett junior szakértő.

4. Gombafejűek – Last of Us

2013-ban járunk, a PlayStation 3-on, a zombi-infláció csúcsán. Mi emberek valószínűleg kedves kis pillangók vagyunk, hiszen ellenségünk ebben a sztoriban pont olyan, mint a hernyókat zombifikáló, valóban létező cordyceps gomba. A Last of Us igazán elcsépelt alkotórészei ellenére egy nagyon jól sikerült játék, ami annak köszönhető, hogy a posztapokalipszis és zombik mellett helyet szorítottak benne egy kis melodrámának és dobozgitározásnak. Az előhalottak leginkább olyanok, mintha egy balettművésznek kiadták volna, hogy szellemüljön át egy doboz hűtőben felejtett, bepenészedett joghurttá. A cordyceps amúgy bioboltban kapható öregedés ellen ajánlott étrendkiegészítő – gyakorlatilag ebben a mondatban több izgalom van, mint amit a játékban szerencsétlenkedő túlérett körömgombák nyújtanak.

3. Kockazombi – Minecraft

A Mojang örökzöld kockavilága 2009 óta szórakoztatja a kockaságra fogékony gyerekeket. Mr. Kockazombi az egyetlen, akitől nem kell félni a szerveren. Aki lusta kikerülni, fakarddal is megküzdhet ellene.

Nagyon hülye, a lávába is beleesik, nem veszi észre, hogy ott van előtte

– emelte ki a junior szakértő.

2. Kerti zombik – Plants vs Zombies

Ki fél egy olyan zombitól, aki csak zöldséget zabál az agyad helyett? A PopCap Games játéka 2009-ben – napokkal a zombikat felélő évtized kezdete előtt – ért fel a cukizombi műfaj csúcsára. Ez egy bástyaszerkesztő, vagyis tower defence játék, amiben egy viccesen motyogó kertész, Crazy Dave próbálja megvédeni veteményét a hullámokban érkező zombiktól. A Plants vs Zombies történetéből kiderül, hogy mennyit ér egy jó ötlet. Az Electronic Artsnek 750 millió dollárt ért cégestül, ahonnan a tranzakció lezárásaként azon nyomban mindenkit kirúgtak. Azóta több 3D lövöldözős játék készült a témából, amikben például előfordulhat, hogy mifelénk Toi Toi néven ismert mobilvécének álcázott zombik támadnak ránk.

1. Fejrák zombi – Half-Life 2

A Half-Life nem csak legendás vaporware, de nagy hatású kultikus játék – főleg azért, mert technika és kreativitás, történet és hang terén is új szintre emelte az első nézetű játékok műfaját. A történet szerint támadnak az idegenek és a fejrákok, az Alien filmekből ismert arctámadókhoz és kullancsokhoz hasonló idegen lények, akik áldozataik fejére telepszenek. Az így keletkező zombik egyedi megjelenésű, disznósajtfejű és rimánkodó hangot kiadó lények, akiket a főhős, Gordon Freeman gravitációs fegyver segítségével falról leszedett öntöttvas radiátorokkal és egyéb kreatív megoldásokkal tud eltakarítani. Az ijesztő-nevetséges fejrák zombik egyedi, önálló paradigmát jelentenek a játékos zombik között.

A szerző köszöni Papdi-Pécskői Lőrinc Pál szakmai közreműködését.