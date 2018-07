Olcsón megúszható az SSD-s gyorsítás

Az SSD adattároló felgyorsítja a számítógépet, ez ma már nem hír, de bejött néhány új megoldás, amelyek felforgatják ezt a piacot. A régebbi SSD-k is megérettek a cserére, mert a legújabbak sokkal gyorsabban mozgatják a biteket, egész elfogadható áron, és arra is van megoldás, hogy megtartsuk a gépünkben a hagyományos merevlemezt, a maga terabájtos, viszonylag olcsó tárterületével, és mégis felpörögjön a pc.

Azért is érdemes elővenni az SSD-k témáját, mert a 2016 év végén tapasztalt árnövekedés, ami az ellátási hiányból fakadt, tavaly visszahúzta piacot, most viszont megint csökkennek az árak, ráadásul úgy, hogy magasabb teljesítményt és több gigabájtot kapunk a pénzünkért - mondta el nekünk Tony Hollingsbee, a Kingston Technology szakértője.

Bár továbbra is a hagyományos laptop-merevlemezek méretében kapható (2,5 colos) SATA SSD-k a piac fő mozgatórugói, a kisebb méretű M.2 SATA tárolók is kezdenek felzárkózni. Az asztali gépek alaplapján egy ideje már van lehetőség egy-két M.2-es tároló csatlakoztatására, és a laptopokban is egyre alacsonyabb árkategóriában jelenik meg ez az opció.

A legfontosabb tendencia idén az NVMe SSD-k iránti kereslet növekedése.

- mondta Hollingsbee, aki szerint egyre nyilvánvalóbbá válik az emberek szemében az NVMe-k kiváló teljesítménye és árszintje. A piac közben a korábbi 2D NAND technológiáról teljesen áttért 3D NAND-ra, amely nagyobb teljesítményt, kapacitást és tartósságot biztosít, így idén az is fontos trend, hogy az utolsó megmaradt 2D NAND alapú SSD-k is eltűnnek a boltokból.

Hogy mit tudnak a legfrissebb NVMe SSD-k, azt mi magunk is megmértük egy közepes teljesítményű otthoni gémer pc-ben, 7. generációs Intel Core i5 processzorral, 8 GB RAM-mal, frissen telepített Windows 10 Pro rendszeren, a Crystal Disk Mark nevű mérőprogrammal.

Az alábbi táblázatban láthatók az olvasási és írási sebességek megabájt per másodpercben mérve, és persze minden esetben a több a jobb. Kivéve az árnál.

SATA merevlemez Kingston A1000 NVMe M.2 SSD 240 GB Samsung 970Evo NVMe M.2 SSD 480 GB Adata XPG Gammix S11

M.2 SSD 480 GB Windows

indítása 65 sec 22 sec 16 sec 16 sec Szekvenciális Q32T1

olvasás/írás 150,3 MB/s

148,3 MB/s 898,9 MB/s

746,3 MB/s 1970 MB/s

1751,2 MB/s 1623,4 MB/s

1476,0 MB/s 4 KiB

Q8T8

olvasás/írás 0,653 MB/s

0,812 MB/s 640,2 MB/s

703,7 MB/s 1547,1 MB/s

986,5 MB/s 1351,4 MB/s

885,7 MB/s 4 KiB

Q32T1

olvasás/írás 0,680 MB/s

0,814 MB/s 539,2 MB/s

517,8 MB/s 608,3 MB/s

503,8 MB/s 600,5 MB/s

513,7 MB/s 4 KiB

Q1T1

olvasás/írás 0,335 MB/s

0,715 MB/s 31,86 MB/s

107,9 MB/s 65,22 MB/s

167,1 MB/s 70,69 MB/s

178,5 MB/s Ár laptopba 10-18 ezer / 500 GB ~22000 / 240 GB

~39000 / 480 GB ~29000 / 250 GB

~52000 / 500 GB ~33000 / 240 GB

~48000 / 480 GB

Óriási különbségek vannak az új SSD-k közt, és jól látható, hogy a Kingston alacsony árral kompenzálja a sebességbeli eltérést, noha nincs minden írási/olvasási módban drámaian elmaradva a riválisoktól. Már ez is jobb az korábbi generációs SSD-knél, a hagyományos HDD pedig labdába sem rúghat mellettük. Ami még feltűnt, az a hőmérsékletbeli különbség, amelyben az Adata volt a nyerő, a gyárilag rászerelt hűtőbordáknak köszönhetően bő tíz Celsius-fokkal alacsonyabb volt az üzemi hőmérséklete a többinél.

Szándékosan írtuk bele a táblázatba a laptopba szánt merevlemez (HDD) árát, ami minden SSD-nél jóval olcsóbb, mert van egy másik bővítési és gyorsítási lehetőség, amit a meglévő vincseszter mellé kell beépíteni.

Az Intel Optane Memory jóval kisebb méretű, mint a tipikus SSD-k, ezért sem lehet összemérni azokkal: első körben a 16 GB-os változat kapható, aztán érkeznek 32 és 64 GB-os verziók. A méret azért nem jelent gondot, mert amint azt írtam, az Optane Memory gyorsítótárként funkcionál. Beszerelik a meglévő HDD mellé, és a vezérlőszoftvere automatikusan megoldja, hogy a leggyakrabban használt fájlok az Optane-ről töltődjenek be, ne a lomhább merevlemezről. Az Optane Memory jóval olcsóbb is az SSD-knél, úgy 10-15 ezer forint között kapható a 16 GB-os változat.

Ezzel az árszinttel pedig a Magyarországon tömegesen keresett 120-170 ezer forintos, alapból 500-1000 gigabájtos merevlemezzel felszerelt laptopokban is megjelenhet drámai árnövekedés nélkül. Mint megtudtuk egy sajtótájékoztatón, a Notebook.hu lesz a kizárólagos forgalmazó az előre feltuningolt gépekben. (Az Optane Memory nem összekeverendő az Optane SSD-vel, ami hagyományos tároló, mint a többi SSD, és piszok drága dolog.)

Jellegéből adódóan nem tudtuk úgy letesztelni az Optane Memory képességeit, ahogy az NVMe-s SSD-ket, ezért más módszerhez folyamodtunk. Fogtunk két pontosan ugyanolyan Asus TUF Gaming FX504 laptopot, az egyikben csak normál HDD-vel, a másikban Optane Memory kiegészítővel, és megnéztük, hogy a különbségeket a Windows 10 és a Fortnite játék indulásában.

A Windows Optane segítségével 20 másodperc alatt elindul, míg nélküle 35 másodpercig tart a folyamat.

Ennél jóval nagyobb különbséget tapasztaltunk a Fortnite-nál, a játék indítása Optane Memory támogatásával 56-79 másodpercet vett igénybe, míg önállóan álló HDD-n egyszer sem sikerült 100 másodperc alá szorítani a szintidőt, és az egyik mérésnél egészen 138 másodpercre lassult a folyamat.

Az Optane Memory hatása nem azonnal jelentkezik, hiszen azok a fájlok kerülnek a gyorsítótárba, amiket többször megnyitunk. Ennek érdekében bejárattuk az Optane-es gépet, párszor újraindítva a rendszert és a Fortnite-ot.

Azt is fontos tudni, hogy a szűk, csupán 16 GB-os méret miatt a hatás is korlátozott, az Optane Memory leginkább a programok fürge indítását tudja segíteni. A 10-100 GB-os játékoknál, vagy amikor hasonlóan nagy 4K videókat kell megnyitni vágóprogramban, már nem érvényesül minden műveletnél ez a gyorsító hatás, szemben az SSD-kkel, amelyek minden egyes bitet szupergyorsan írnak és olvasnak.

Érdemes tehát már a vásárláskor végiggondolni, hogy mire van szükségünk, milyen programokat fogunk később használni, hogy elkerüljük a csalódást. Az Optane Memory alkalmas a rendszerindítás és pár szoftver felgyorsítására, akár akkor is, ha többnyire csak böngészünk, levelezünk, Wordben és más doksikban dolgozunk, és bőven marad tárhelyünk megnézni kívánt filmek tárolására. Ha viszont a nagyobb videófelvételeket nemcsak nézni, hanem szerkeszteni is kell, és nagy méretű programokat kell gyorsítva betölteni, akkor az eleve SSD-re telepített rendszer a jó megoldás.