Itt tudja ellenőrizni, hogy az ön facebookos képei is kiszivárogtak-e

A Facebook pénteken hozta nyilvánosságra, hogy egy hiba miatt közel hétmillió felhasználó privát fotóihoz férhettek hozzá illetéktelenek. A cég most létrehozott egy oldalt, ahol bárki ellenőrizheti, érintett-e – írja a Lifehacker.

Ahogy mi is megírtuk, a hiba szeptember 12-e és 25-e között állt fenn, és összesen nagyjából 1500 alkalmazást érintett, amelyek ebben az időszakban több képhez fértek hozzá, mint amennyihez a jogosultságaik alapján kellett volna. Az alkalmazások fejlesztői így többek között láthatták a történetekbe, illetve a piactérre posztolt képeket, sőt még azokat is, amiket a felhasználók csak elkezdtek kiposztolni, de végül nem fejezték be a folyamatot.

A Facebook szerint akár 6,8 millió érintettje is lehet a dolognak, akiket ígéretük szerint értesíteni is fognak, de addig is létrehoztak egy oldalt kifejezetten az érintettség ellenőrzésére. Ha bejelentkezve ide kattint, az oldal közepén látni fogja, hogy az ön képei is illetéktelen kezekbe kerülhettek-e, és ha igen, melyik app fért hozzájuk és mi ezzel a teendője.

Köszönjük, hogy olvasol minket! Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet! Támogatom