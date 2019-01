Nem tervez a Waze autópályára utat, mit csináljak?

Miközben a legtöbben még a karácsonyi készülődéssel, illetve az azt követő kajakómával voltak elfoglalva, a népszerű közösségi navigációs alkalmazásban, a Waze-ben megjelent egy igen fontos frissítés, ami azóta rengeteg felhasználó életét keserítette meg a kommentek tanúsága szerint.

Androidon december 27-én, iOS-en december 17-én jelent meg az a frissítés, ami alapvetően változtatja meg, hogy miként tervez utakat az alkalmazás.

Eddig úgy működött a Waze, mint az összes többi GPS, vagyis az útvonal tervezésekor ki lehetett választani egy menüben, hogy milyen típusú utakat szeretnénk, ha ajánlana az alkalmazás. Ha nem akartuk, akkor nem rajzolt utat földútra, és ugyanitt lehetett beállítani azt is, hogy fizetős utakra (autópályákra, gyorsforgalmi utakra) is tervezzen-e útvonalat.

A legutóbbi frissítés után viszont hiába pipálta be valaki, hogy vegye számításba az autópályákat is az alkalmazás, a program nem tervezett utat fizetős szakaszra. Ez először nem is feltétlenül meglepő, hiszen a Waze lényege, hogy például egy nagy dugó esetén simán elkerüli az autópályákat, de mivel mindig a leggyorsabb útra törekszik, ezért csak általában a lehető legrövidebb szakaszra szokta leterelni az autósokat az autópályákról nagy torlódás esetén, az nem jellemző, hogy teljesen ignorálja azokat.

Sokan hibára gyanakodtak, pedig erről nincs szó.

Mindössze annyi történt, hogy az alkalmazásban megjelent egy új menüpont, ahol kézzel be kell állítani, hogy milyen autópálya-matricákkal rendelkezik az ember, és a Waze csak azután hajlandó újra fizetős szakaszra tervezni utat, ha ezt beállítottuk. Mivel Magyarországon nemcsak országos, de megyei matricák is vannak, ezért arra is lehetőség van, hogy csak bizonyos megyéket állítsunk be.

A Waze-ben már az sem egyértelmű, hogy a beállításokat hogyan érjük el, ezért elkészítettük a lenti videót arról, hogyan tud eljutni a misztikus új menüpontig!

Azért leírjuk szövegesen is a dolgot. A következő menüpontokba kell belépkedni:

Beállítások (Settings) --> Navigáció (Navigation) --> Matricák/Engedélyek beállítása (Add toll/HOV passes)

Itt pedig már szépen látszanak nemcsak a magyar, de a nemzetközi matricák is. Szintén fontos, hogy amennyiben külföldre utazik, és szeretne autópályán menni, úgy állítsa be a megfelelő külföldi pályamatricákat is, különben az alkalmazás nem fog fizetős utakra tervezni.

