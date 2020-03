A világ egyik legnépszerűbb társkereső alkalmazása bődületesen sok pénzt keres az extra szolgáltatásaival, amelyekért 6 millióan fizetnek havidíjat. Most kiderült, hogy nem mindegyikért muszáj fizetni, ha hajlandók vagyunk kicsit turkálni a böngésző beállításaiban.

Különösen zavaró lehet a lehetséges partnerek közt lapozgatva, hogy nem látni, kik találtak minket vonzónak, hiszen előfizetés nélkül róluk csak egy tucatnyi elhomályosított kép látható. Ezek olyan felhasználók, akiknek nem biztos, hogy már elénk került a fotója, vagy akikről úgy gondoltuk, hogy nem tetszenek nekünk.

Tinder Gold előfizetéssel felfedhető a lista, ez viszont a legolcsóbb éves előfizetés esetén is havi négyezer forintba kerül. Ebben más extrák is vannak, de aki csak pár lájkolót szeretne megismerni, ezt olcsóbban is megteheti.

Ehhez számítógépen kell belépi a Tinder fiókba, és bal oldalon a találatoknál (Matches) rá kell nyomni egy elhomályosított ikonra, amely a minket lájkolt (Liked) emberekhez vezet. Aki aktívan és jó ideje használja a társkereső szolgáltatást, itt találja meg a kedvelői szintén elhomályosított profilképei.

Elég az egér jobb gombjával rábökni egy ilyen képre, majd az előugró menüben a Vizsgálat (Inspect) pont kiválasztásával előhívni a fejlesztői eszközöket. A jobb oldalon megjelenő területen az Elements fül alatt van egy Styles feliratú doboz, annak a tartalmában kell megkeresni az alábbi kódot:

"filter: blur(12px);"

Ezen belül kell átírni a "12px" részt arra, hogy "1px", amivel még mindig egy kicsit pixeles marad a fotó, de jól felismerhető arcképek jelennek meg. Ezeket lementve már biztosra mehet a felhasználó, hogy kinek a képét érdemes jobbra, és kiét érdemes balra húzni az appban.

(The Next Web)