Mindenki nyugodjon le, nem akarják hamis pénzzel elrabolni a plázából

Pár napja a Facebookon kezdett el rohamosan terjedni egy történet, miszerint egy bűnszervezet tagjai hamis pénzt raknak a vásárlók autójának szélvédőjére, és így próbálják elrabolni őket.

Egy bizonyos Vivien azt írja a posztban, hogy a WestEndben vásárolt, és miután végzett, a parkolóban észrevette, hogy a szélvédőjén egy boríték van. Nem foglalkozott vele, elindult hazafelé, de útközben a visszapillantóban azt látta, hogy mintha egy fekete kisbusz követné. Majdnem a házukig követte, nagyon megrémült, de az utolsó saroknál lefordult. Otthon kinyitotta a borítékot, egy kisebb összeg volt benne, de hamis volt a pénz – meséli az állítólagos Vivien.

Vivien azt írja, jelezték a rendőrség felé az esetet, ahol állítólag azt mondták neki, hogy ez egy új emberrablási trükk, amivel a bűnözők próbálkoznak: addig követik az embert, amíg meg nem áll, hogy kiszálljon és elvegye a borítékot a szélvédőről, ekkor mellé húzódva kinyitják a kisbusz oldalát, és elrabolják.

Megkérdeztük az Országos Rendőr-főkapitányságot, hogy érkezett-e hozzájuk ilyen bejelentés, mint ahogy Vivien állította, de azt a választ kaptuk, hogy "a megkeresésében szereplő elkövetési módszerről a rendőrségnek válaszadásunk idején nincs tudomása".

Ez azt jelenti, hogy Vivien nem tett feljelentést, bejelentést sem, és más hasonló esetről sem tudnak a hatóságok, tehát a poszt többi tartalmának sem lehet túl sok igazságtartalma. Főleg azért hihető inkább a rendőrség verziója, mert amúgy is teljesen életszerűtlen próbálkozásnak tűnik a Vivien által leírt módszer, hiszen ha valakit el akarnak rabolni, azt egyszerűbben is meg tudnák oldani, nem kell hozzá hamis pénzt rakni a szélvédőre, és valószínűleg az emberrablók sem a főváros egyik legforgalmasabb plázájában próbálkoznának. És ami végképp hitelteleníti "Vivien" történetét: a pénzről készült fotó egy korábbi hoaxban is megtalálható.