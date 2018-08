Vigyázzatok tele már Románia és egész Európa ezzel a mérges pókkal,amit a képen látni fogsz bemegy a házba akár az ágyadba is kint van a fűbe mindenhol ott van az éghajlat felmelegedése miatt egyre több van belőle és ha megcsíp súlyos fájdalmaid lesznek és Leblokkol a lábad a kezed amelyiket megcsípte,és ha nem kapsz időbe orvosi ellátást akár hús elhalást is okoz,és le kell vágni az érintett zónát,és Szív leállást is tud okozni a mérge

– olvasható egy vasárnapi Facebook-bejegyzésben, amely ilyen rövid idő alatt is egészen nagy karriert futott be, a cikk írásakor már 24 ezer megosztásnál és 2,7 lájknál jár.

A posztíró saját bevallása szerint őt a lábán kétszer, illetve a fülén egyszer csípte meg az említett pók, amitől válságos állapotba került: "leblokkolt a lábam megkeményedett és elindult a szövet elhalás és extrém zsibbadás érzés.És fájt a szívem a mellkasom is.Hát bementem a sürgősségire mert a dolgok olyan ütembe rosszabottak,hogy nemtuttam mit tegyek ellenük.Első nap a csípése úgynézki mintha egy kelés akarna lenni aztán másodiknak bedurvulnak a dolgok olyan fájdalmaim voltak hogy már már a plafonon jártam volna legszívesebben csak múljon el."

A bejegyzéssel viszont több probléma is akad. Először is, több képet is mellékeltek hozzá, az egyiken egy pók látható, a többin pedig különféle csúnya sérülések. Csakhogy a képekre egyesével rákeresgélve kiderül, hogy mindegyiket a netről halászták össze, és még csak nem is mind csípésről készült, van köztük a Lyme-kórra jellemző kiütés, illetve fagyási sérülés is. A szintén máshonnan kölcsönzött pókos kép pedig egy barna remetepókról (Loxosceles reclusa) készült, amely csak az Egyesült Államok néhány államában él.

Később az eredeti bejegyzés írója ki is egészítette a szöveget azzal, hogy "nem állitottam volt egy szóval sem, hogy az összes kép ami csatolva van engem ábrázol, aki meg nem sziveskedik így értelmezni annak le is út meg felis út. A lényeg hogy ez a pók falyta ngyon veszélyes". Valójában viszont nemhogy nem az összes, de egyik kép se őt ábrázolja, a képen látható pók pedig ugyan tényleg veszélyes (még ha amputációhoz a közvélekedéssel ellentétben nem is feltétlenül vezet a csípése), de nem él se Magyarországon, se Romániában, se máshol Európában.

Ettől még persze elképzelhető, hogy a bejegyzés íróját tényleg megcsípte egy pók, sőt az is, hogy ettől rosszul lett, de arról nincs szó, hogy erősen mérgező amerikai pókfajok jelentek volna meg nálunk, a bejegyzésben kilátásba helyezett végzetes következményektől pedig szintén nem nagyon kell itthon tartanunk, ha meglátunk egy pókot.

Kedden terjedni kezdett – bár természetesen jóval lassabban – egy olyan Facebook-bejegyzés is, amely a a fenti poszt állításait próbálja kibogozni és helyretenni:

Tény, hogy az említett faj veszélyes, a marást szenvedett ember kórházi ellátást igényel, gyenge immunrendszerű, beteg, idős emberek, gyermekek megfelelő kezelés hiányában akár bele is halhatnak ebbe. Szintén tény, hogy Európában, a mediterrán régió néhány országában él ennek a fajnak egy rokona, a Loxosceles rufescens (nevezhetjük vöröslábú vagy mediterrán hegedűpóknak), ami azonban nem behurcolt, nem is túl gyakori, valóban előfordulhat lakott területeken, akár házakba is betévedhet, és marása hasonló tüneteket produkálhat, mint amerikai rokonáé. Sőt, legalább egy regisztrált halálos áldozata is van ennek a pókfajnak (2015. novembere, Olaszország, egy 65 éves asszony kapott későn orvosi ellátást). Az azonban, hogy Európa számos országában robbanásszerűen terjed egy más kontinensről származó faj, egyértelműen álhír, pánikkeltés, ne üljünk fel ennek. Valóban létezik Európa mediterrán térségében egy veszélyes Loxosceles faj, de ritkán találkoznak vele a helyiek, kevés marást regisztráltak eddig.

A posztoló feltehetően nem szándékosan keverte össze a két pókot és túlozta el a veszélyt, csak laikusként keresett egy pókos képet, amely emlékeztette arra az állatra, amit ő látott, majd leírta a szubjektív beszámolóját a bizonyára kellemetlen élményről. Ugyanakkor a szándékolatlan hoax is hoax, úgyhogy érdemes leszögezni: ne essenek pánikba, ha pókot látnak.