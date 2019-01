Nyugi, a Facebook nem törli az inaktív tagokat a csoportokból

Tegnap a Facebook kicsit csavart a csoportokat kezelő algoritmusain, és erről a csoportok adminisztrátorainak üzenetet is küldött. Ezt:

Kicsit nyakatekert a megfogalmazás, de azért elég egyértelmű, mit akar mondani: ha a csoportod létszámában csökkenést látsz, ne ijedj meg, csak annyi történt, hogy a totál inaktívakat, akik a belépésük óta semmit nem csináltak, átpakoltuk egy külön fiókba, ahol tudsz nekik emlékeztetőt küldeni, hogy hahó, üdv a csoportban, örülünk hogy itt vagy, satöbbi.

A dolgot persze nem sikerült mindenkinek értelmezni, így tegnap este egyre több csoportban jelentek meg kétségbeesett posztok arról, hogy mindenki kommenteljen és lájkoljon, mint az őrült, ki letépte láncát, különben automatikusan törli őt a rendszer. Beindult a pánikhullám, csoportról csoportra terjedt a hír. Amiből persze ebben a formában egy szó sem igaz.

De akkor mi történt, mire fel ez a változás?

A Facebook valójában csak kicsit gatyába rázta a csoportok kezelését. Régi, és meglehetősen idegesítő funkció volt a közösségi oldalon, hogy ha valaki benn volt egy csoportban, ahhoz nyakló nélkül adhatta hozzá a saját ismerőseit is. Ezzel elég sokan éltek is, ha a facebook.com/groups oldalt megnyitja, leellenőrizheti, milyen csoportokban van benn - simán lehet, hogy meg fog lepődni, hová hívták be a tudta nélkül. Most az olyan embereket, akiket így hívtak be valahová, vagy maguktól léptek be, de soha semmit nem csináltak, a Facebook különválasztja, nem számolja őket a csoport taglétszámához, viszont ad az adminoknak egy lehetőséget, hogy üzenjenek nekik.

A passzív tagokra, akik csak olvasgatnak, de nem lájkolnak vagy kommentelnek, ez nem vonatkozik.

Ebből következik az is, hogy semmilyen elsősegély-szerű villámlájkolással vagy -kommenteléssel nem lehet megúszni a "törlést", sőt, aki látja az erre felhívó posztokat, az nincs is veszélyben.

A pánik legalább részben mesterséges és kiszámított. A kétségbeesett adminoknak jó eséllyel elég nagy része pontosan tudja, hogy nincs itt semmiféle törlési hadművelet, csak azért posztolják a felhívást, hogy sok kommentet és reakciót generáljanak a bejegyzés alá. Ez nem csak üres egónövelés: a Facebook annak alapján minősít egy-egy csoportot fontosnak, hogy mennyi komment és reakció születik a bejegyzésein. Ha sok, akkor nagyobb eséllyel válogatja be az adott csoport tartalmát a tagok hírfolyamába. Egyszerű kattintásvadász, népszerűségnövelő akciót látunk tehát egy banális félreértésből kinőni.