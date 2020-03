21 millió eltitkolt kínai halottról terjed a hír a neten

A kínai telefonszolgáltatók rendszeresen nyilvánosságra hozzák a havi felhasználói adataikat. Sokan észrevették, hogy a világ legnagyobb szolgáltatója, a China Mobile januárban és februárban 8 millió előfizetőt veszített, a China Unicom Hong Kong 7,8 milliót, míg a China Telecomnál 5,6 millióval csökkent az előfizetők száma.

Hamar felbukkant az elmélet, miszerint azért a csökkenés, mert valójában ennyi kínai esett a járvány áldozatául, csak ezt az ország vezetése eltitkolja.

Bármennyire is hihetőnek hangzik első hallásra (és bármennyire is megbízhatatlannak, illetve kozmetikázottnak tartja a kutatók egy része is a kínai statisztikákat), ez az elmélet téves, a számok csökkenésének nem ez az oka. Kínában tízmilliók ingáznak egyik tartományból a másikba dolgozni, ők gyakran külön előfizetést kötnek az otthoni és a munkahelyük tartományában is, mert így összességében olcsóbban jönnek ki. A vírus terjedésével súlyos karanténintézkedéseket hoztak, így nagyon sokan nem járhattak dolgozni, hónapokig otthon maradtak.

Hogy ne fizessék feleslegesen a számlát, egyszerűen felmondták a szerződéseiket azokban a tartományokban, ahova nem jártak rendszeresen a munka miatt.

Ugyan ez a 21 millió soknak tűnhet magyar szemmel, valójában nem kifejezetten nagy szám, ha figyelembe vesszük, hogy a három szolgáltatónál összesen 1,6 milliárd a mobil-előfizetések száma (mivel Kína lakossága aggastyánokkal és csecsemőkkel együtt 1,3 milliárd körüli, ez is arra utal, hogy nagyon sok embernek van ). Ahogy az intézkedések lazulnak, és a következő hetekben az emberek visszatérnek a munkahelyeikre, valószínűleg újra előfizetnek majd más tartományokban is.