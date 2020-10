Hitler, a béka

Az emberek úgy működnek, hogy megosztják egymással az információkat, a pontos időt, a vicceket. Ugyanez megy az interneten is, csak ott nem szükséges embernek lenni arccal és névvel. Az interneten cserélt információ pedig leginkább egy terjedő, hemzsegő valami, ami a mém. Pepe, a béka is ilyen: átrajzolják, pólóra teszik, falra fújják.

Azt súgta a mém

Azért nehéz megmondani, hogy mit érdemes tudni Pepéről, a békáról, mert Arthur Jones dokumentumfilmje olyan kerekké formálta a sztorit, ami meggörbíti a történetet azokban is, akik ismerni vélték. Világossá válik belőle, hogy egy évtizedet meghatározó, 160 millió különböző változatban létező mémet nem lehet igazán ismerni, dokufilmet készíteni róla pedig kiváltképp nehéz.

Fotó: Wavelength Productions Jó érzés, haver

Pepe eredetileg egy Boys’ Club névű képregény négy szereplője közül az egyik, egy Matt Furie nevű rajzoló műve, aki 2005-ben közölte alkotásait a MySpace nevű, mára lemorzsolódott közösségi oldalon. A történet innen indul, és több mint egy évtizeden át nyúlik. Családi házuk alagsorának paradicsomába migrált amerikai süldők tenyésztgetik a békát, és pukkasztják vele a balosokat (és egy ponton túl mindenkit), akik a világon minden és mindenki felé együttérzéssel vannak, kivéve a már említett alagsori szemétdombon hempergő rokont, míg végül Pepét gyűlöletszimbólumként törzskönyvezik a horogkereszt és a prímszámok között. Azzal sem tépjük le a kocsiról a szpojlert, hogy Pepe a folyamat során Donald Trump elnökválasztási kampányában is szerepet kap – lényegében a totális mémháború célpontja, Hillary Clinton az, aki elirányítja a figurát a gyűlöletjelképek adatbázisába.

Megszólal Matt Braynard, a Trump-kampány egykori digitális stratégája, és elmeséli, mennyire hatékony volt egy mém segítségével bevonni a politikába egy teljesen közömbös csoportot. Körülbelül azt mondja, hogy a politikában a szimbólum a kulcs a tömegek lelkéhez, egy mém pedig nem akármilyen szimbólum, hanem olyan, amit bárki a saját képére formálhat. Braynard igazi cinikus mémvezér: az alkotásáért küzdő Furie szerinte pont olyan keveset ért az internet működéséhez, mint Hillary Clinton. A Pepe-történet minden irányban szétfolyik, de a cselekmény Trump felé eső része nem is folytatódik, hanem beleolvad az alt-right főbohóc Alex Jonesszal kialakult perbe. Ez dramaturgiailag jól sikerült dolog, mert a film emiatt és ezen a ponton haladja meg a politikai dokumentumfilm mivoltát.

Sajnálom, művészkém

Furie művész, aki mesekönyveket rajzol. Pepe is művészeti alkotás. Egy olyan béka, aki pisiléskor a bokájáig lehúzza a gatyáját, mint az ovisok. Pepe ugyanis nem akar felnőni. A mémet pattogtató 4chanesek sem akarnak felnőni, ezért akár ölni is képesek. Az emberek is nyilván oda szavaznak, ahol azt jelzik, hogy megóvják őket az élet szemétségével való szembenézéstől.

A végeredmény egy groteszk, amiben a művész fut a műve után, de már túl későn. Ó, te rajzoltad Pepét, mondják az emberek, és látszik, hogy sajnálják Furie-t.

Maga a művész is kicsit lassan, kicsit későn kelt fel, és találkozott azzal a realitással, hogy a művészet biznisz és jog. Ezért lett a mémek Hitlerének apukája, és gyakorlatilag így válik modern tragédiává Furie és Pepe kettőse.