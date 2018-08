Musk mégse viszi magánkézbe a Teslát

Marad a tőzsdén a Tesla, mégse alakítják zárt részvénytársasággá az elektromos autókat gyártó céget – írja a BBC.

A bejelentés előzménye, hogy Elon Musk cégvezér bő két hete Twitteren bejelentette, hogy a Tesla magánkézbe vitelét fontolgatja, ha a cég részvényei elérik a 420 dolláros árfolyamot. Azt is hozzátette, hogy az ügylet finanszírozása biztosítva van. A poszttal nagy vihart kavart, mert egy-egy ilyen bejelentés jelentősen megmozgathatja az árfolyamot. Musktól később meg is kérdezték, nem volt-e betépve, amikor ezt kiírta. (A bűvös árfolyamhatárként megjelölt 420 a füvesek összekacsintós szimbolikus száma.)

A friss bejelentés egy csütörtöki elnökségi ülés után született. Musk most már azt mondta, szerinte a tőzsdén maradás a jó út, és ebben az elnökség is egyetértett vele. Ebben a véleményváltozásban valószínűleg az is közrejátszott, hogy a sokat bírált tweet után a cég részvényei 20 százalékot estek, és közben kiderült, hogy a finanszírozás még sincs biztosítva, mert nem sikerült megegyezni egy szaúd-arábiai befektetővel.