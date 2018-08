A Lenovo laptopja 700 órát vár készenlétben

Minden területen nagyon nyomul előre a Lenovo, hogy a globális piacvezető helyét, ami Európában kimagasló 32 százalékos, továbbra is fenntartsa. A berlini IFA előtt megtartott sajtótájékoztatóján a cég öt Yoga laptopot és egy Thinkpadet mutatott be, egészen extrém képességekkel.

Tökéletesítette a szupervékony, digitális rajztáblaként működő Yoga Bookot.

Bedobott egy 700 óra készenléti idejű, 22 órán át működő, alapszintű gépet.

Egészen elképesztően felpörgette az X1 sorozat legújabb tagját.

A kínai cég öt friss Yoga gépéből a legérdekesebb a 2016-ban bemutatott furcsa kis eszköz, a Yoga Book C930 számozású idei verziója. A korábbi modellen még az érintéssel működő billentyűzet fölá helyezett speciális papírtömbre kellett firkálni, most viszont az egész felületet e-papírra cserélték le. Amit erre rajzolunk, az rögtön látszik is rajta, ezen kívül tudunk jegyzetelni, és persze virtuális billentyűzetként is működik, csak éppen a fix gombok helyett 160 különféle gombkiosztásból választhatunk.

E-könyvolvasóként 13 órán át működik.

Mivel a szupervékony, 9 milliméteres eszköz kijelzője teljesen kifordítható, egész kényelmesen tudjuk e-könyv-olvasóként használni, már önmagában ez a méretes e-papír kijelző kuriózumnak számít a sokkal kisebb e-könyvolvasók között. A hagyományos OLED kijelző 2K felbontású (2560×1600 pixeles) és 10,8 colos, ezen nagyjából 10 órán át lehet videókat nézni.

Meglepő még a korábbi modellhez képest, hogy nem kötöttek kompromisszumot a teljesítményben, a harmatos Atom processzor helyett Core i5 dolgozik benne. A RAM viszont maradt 4 GB. Nagy változás még, hogy a portokat lecserélték usb-c típusúra, és még egy merész lépést tettek:

kikukázták a jackdugót.

A fülhallgatót vagy az egyik usb-c portba dugjuk be – esetleg adapterrel –, vagy bluetooth fülest használunk.

Megoldották a 2016-os konstrukció egyik legnagyobb hibáját, hogy alig lehetett kettényitni a gépet: most elég határozottan rákoppintani, és magától felpattan a gép fölső fele. Azzal is igencsak megkönnyítették és biztonságossá tették a rendszerbe való belépést, hogy a gép leolvassa az ujjlenyomatunkat.

Betű helyett hangokat

Kevésbé izgalmas ennek a gépnek a "Book" nélküli verziója, a pőre Yoga C930, ami egy teljesen szokványos formájú laptop, a jól bevált körbehajtható kijelzővel. A bemutatón többen hangosan felhorkantak, amikor bejelentették, hogy eltűnik a gépről a Yoga sorozat egyik markáns jellemzője, a fogaskerék-szerű zsanér, ám az némi megnyugvást okozott, hogy a helyére sikerült beépíteni egy állítólag Dolby Atmos minőségű hangszórórendszert. Az biztos, hogy a hangszóró rácsozata igen látványos lett, a hangminőségét majd egy komolyabb teszten fogjuk kielemezni.

A mezei Yoga C930 abban is ad némi pluszt, hogy a testében tudjuk elhelyezni a tölthető digitális tollat, pont mint a Samsung Galaxy Note 9 esetében is. Ezt a modellt 4K és full HD kijelzővel egyaránt szállítják majd, és állítólag 10 órát bír majd telepről.

Milyen lemerülés?

A távmunkásokat alighanem jobban izgatja majd a Yoga C630, ami egy igazi öszvér a számítógépek közt. Aktív tollal rajzolhatunk a kijelzőre, ujjlenyomattal oldhatjuk fel a kijelzőzárat, és a 12,5 mm vastag test csak 1,2 kilogrammot nyom.

aksiról akár 22-25 órán át működik, és 700 óra a készenléti ideje.

Ezekhez a képességekhez viszont a Lenovónak félre kellett tenni az Intelt, hogy egy Qualcomm Snapdragon 850 csip hajtsa meg a Windows 10 S operációs rendszert. A főleg mobilos csipeket gyártó Qualcomm partnersége más előnyöket is hozott: gyorstöltővel 15 perc alatt 2 óra munkára elegendő energiát pakolhatunk be az aksiba.

Hogy teljes legyen a mobilitás, a Yoga C630 mobilhálózaton akár 1,2 gigabites letöltési sebességet is el tud érni, a feltöltés maximuma pedig 150 Mbps. Wifin is hasonlóan jó átvitelre számíthatunk a 2×2 MIMO antennarendszernek és a 802.11ac szabványnak hála.

Bikram jóga gerincbántalmakkal

A bemutatón megérkezett az első olyan Yoga modell, az S730, ami igazából nem is Yoga abban az értelemben, hogy a kijelzőjét képtelenség teljesen hátratekerni, csak 180 fokban hajlik. Ez a gép nagyon letisztult, nagyjából mint egy Macbook Air, 13,3 colos full HD kijelzővel és hatalmas érintőpárnával. Telepről 10 órát fut, és a gyorstöltő egy óra alatt felhúzza az aksit 80 százalékra.

A Chrome OS rendszerű modellek közé is bekerült egy Yoga Chromebook, és valamiért ez is a C630 számozást viseli, pedig Intel processzora van, és csak 10 órán át bírja konnektor nélkül. A Google operációs rendszeréhez igen jó minőséget társít azzal, hogy 15,6 colos 4K kijelzőn jeleníti meg a tartalmakat.

Háziasított vadállat az irodában

A nagy teljesítményt igénylő munkákhoz eddig is jól passzolt a minden jóval felszerelt Thinkpad X1, de a most bemutatott Extreme változata még brutálisabb eszköz.

decembertől Core i9 processzorral is kapható

belefér 64 GB RAM

ssd tárolóból 2 TB-ot tehetünk bele, akár Raid 1 konfigurációban is

a 4K kijelző 100 százalékban megfelel az Adobe RGB színszabványnak, kompatibilis a Dolby Vision HDR-rel

Nvidia Geforce 1050 hajtja meg a grafikát

az egész csak 1,7 kilogramm

viszont 1700 euró a legegyszerűbb konfiguráció

(Borítókép: Szilágyi Máté / Index)